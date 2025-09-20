edición general
Junts redobla su amenaza a Sánchez tras fracasar su última reunión en Suiza: "Puede comenzar un nuevo ciclo, pronto tendremos que tomar decisiones"

Turull acusa a Podemos de "catalonófobos" por querer vetar el martes el traspaso de las competencias de inmigración. Carles Puigdemont y Míriam Nogueras- ha llamado a los cuadros de su partido a "estar preparados por lo que pueda pasar en estos tiempos inciertos y el ciclo que puede comenzar por las decisiones que sí tendremos que tomar muy pronto". Turull ha subrayado que el Estado "no tiene proyecto ni Presupuestos" y que "hay gente que quiere el poder por el poder", en velada referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

XtrMnIO #4 XtrMnIO
Han empezado a hacer ojitos al PP...
#12 concentrado
#4 Y lo que nos vamos a reir cuando el PP defienda la amnistía a Puigdemont. Claro que si Junts para ser irrelevante para formar gobierno, Puigdemont va a seguir otro montón de años a dieta belga.
#3 luckyy
Qué asco dan estos nazis
#1 sliana
cualquier partido democratico se opondria por el bien del pais.
mmlv #5 mmlv
Cada vez está más clara su preferencia por PP-Vox
#2 maoma *
No puedo creer que el garrapata pacte con estos xenófobos de ultraderecha, al final se va a descubrir que es un hipócrita...
#6 luckyy
#2 han pactado TODOS los presidentes con estos HDP. No es nada nuevo. Incluso Aznar hablaba en catalán en la intimidad, sacó a la guardia civil y la policía Nacional del territorio y elimino al gobernador civil a petición de Pujol, conque a callar bla boca!!!!
#7 maoma
#6 supongo que amenazará con elecciones o moción, creo que prefieren lo primero.
#9 harverto
Con todo lo que han dicho los fachas de Pedro Sánchez, estoy deseando que Puigdemont haga presidente a Feijoo.
A VER QUÉ COÑO DIRÍAN.
#10 harverto
Y luego a ver qué dirían los de Junts a sus votantes: "hemos puesto en el poder a los que nos quieren mandar a la clandestinidad"
TomCollins #11 TomCollins
#10 mientras hay pasta a sus votantes les da igual
Pertinax #8 Pertinax
Y eso que se ha reunido con el Zapa. Mandan al más tonto por si cuela... y no ha colao.
