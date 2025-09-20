Junts redobla su amenaza a Sánchez tras fracasar su última reunión en Suiza: "Puede comenzar un nuevo ciclo, pronto tendremos que tomar decisiones"

Turull acusa a Podemos de "catalonófobos" por querer vetar el martes el traspaso de las competencias de inmigración. Carles Puigdemont y Míriam Nogueras- ha llamado a los cuadros de su partido a "estar preparados por lo que pueda pasar en estos tiempos inciertos y el ciclo que puede comenzar por las decisiones que sí tendremos que tomar muy pronto". Turull ha subrayado que el Estado "no tiene proyecto ni Presupuestos" y que "hay gente que quiere el poder por el poder", en velada referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.