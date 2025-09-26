Junts lamenta que “con el dinero de los catalanes” se subvencione “el gimnasio y el perro” de los andaluces

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lamentado este viernes que el “dinero de los catalanes” pague las recientes deducciones fiscales anunciadas esta semana por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el uso del gimnasio y las mascotas.
Democracia parlamentaria, el eufemismo más usado para decir "acepto chantajes de racistas por tal de seguir en la poltrona"
Hablar de subvencionar el perro y el gimnasiode los andaluces es pupulista y falaz. Efectivamente pueden criticar a comunidades autónomas que tienen los impuestos más bajos y ningún impuesto propio, que luego necesitan acudir a mecanismos de financiacion o recortan en servicios. Los convergentes hicieron el un recorte de servicios enorme a los catalanes sin ninguna necesidad, que obligó a personas como abuela a morir con dolor por ahorrar algunos euros.
Pd: Y lo de la quita también se les hizo a Cataluña (los segundos después de Andalucía)
cc #8
Ah, también está rebajando impuestos y desgravando vacunas para perros que hacen aumentar su déficit?
Dado quien habla es Junts, es logico hablar de su forma de actuar.
Pero lo que si esta haciendo Illa es mantener los chiringuitos que abrió Junts. Porque que yo sepa no ha cerrado ninguna embajada...
Y es que si los andaluces hacen lo de los perros es gracias a la quita de miles de millones de la deuda autonómica que vamos a pagar entre todos los españoles para que los andaluces se endeuden todavía más rebajando impuestos.
Grandes los de Podemos tumbando lo de las competencias. Que se jodan.