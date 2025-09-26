edición general
14 meneos
18 clics
Junts lamenta que “con el dinero de los catalanes” se subvencione “el gimnasio y el perro” de los andaluces

Junts lamenta que “con el dinero de los catalanes” se subvencione “el gimnasio y el perro” de los andaluces

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha lamentado este viernes que el “dinero de los catalanes” pague las recientes deducciones fiscales anunciadas esta semana por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el uso del gimnasio y las mascotas.

| etiquetas: andalucia , catalunya , junts , mascotas
11 3 0 K 119 politica
15 comentarios
11 3 0 K 119 politica
Comentarios destacados:    
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Después que no llore cuando le digan que "con el dinero de todos" se paga el "capricho" de los pinganillos en el Congreso.
11 K 119
pip #9 pip
A mi esto me parece un falso dilema, a los que tiene que preocupar en qué gasta Andalucía el dinero es a los andaluces. Los demás pueden decir que pagan muchos impuestos o pocos, pero andar mirando en que gasta el dinero cada autonomía es absurdo y no se termina nunca de resolver, para eso quitamos las autonomías.
2 K 36
Chinchorro #5 Chinchorro
PP-Vox-Junts-nacionalistas en general.  media
2 K 35
#3 JotaMcnulty *
Recordemos que estos racistas de Junts han sido blanqueados constantemente por los partidos "progresistas" de este país.

Democracia parlamentaria, el eufemismo más usado para decir "acepto chantajes de racistas por tal de seguir en la poltrona"
2 K 31
Brill #2 Brill
Patético. Si en el plano nacional el PP se acerca a VOX, en Cataluña es Junts quien se pone la boina anti-sistema para arañarle votos a los racistas.
1 K 23
#8 PerritaPiloto
Cataluña tiene los impuestos más altos y más impuestos propios por qué quiere. Efectivamente ellos sabrán por qué es así y si son necesarios para que salgan las cuentas.

Hablar de subvencionar el perro y el gimnasiode los andaluces es pupulista y falaz. Efectivamente pueden criticar a comunidades autónomas que tienen los impuestos más bajos y ningún impuesto propio, que luego necesitan acudir a mecanismos de financiacion o recortan en servicios. Los convergentes hicieron el un recorte de servicios enorme a los catalanes sin ninguna necesidad, que obligó a personas como abuela a morir con dolor por ahorrar algunos euros.
1 K 20
#12 yarkyark *
#6 de lo que no hablan es de que se subvenciona con el dinero de los catalanes es el 3%, las 88 embajadas, el institut de nova historia, etc...

Pd: Y lo de la quita también se les hizo a Cataluña (los segundos después de Andalucía)

cc #8
1 K 18
valandildeandunie #13 valandildeandunie
#12 Estás insinuando que actualmente el gobierno de Illa está en una trama de corrupción como la del 3% y abriendo embajadas sin oficiarlo? Lo digo porque puedes estar metiéndote en un pequeño lío.

Ah, también está rebajando impuestos y desgravando vacunas para perros que hacen aumentar su déficit?
0 K 14
#15 yarkyark *
#13 "Estás insinuando que actualmente el gobierno de Illa está en una trama de corrupción como la del 3% y abriendo embajadas sin oficiarlo? "

Dado quien habla es Junts, es logico hablar de su forma de actuar.

Pero lo que si esta haciendo Illa es mantener los chiringuitos que abrió Junts. Porque que yo sepa no ha cerrado ninguna embajada...
0 K 11
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
No, si al final me voy a apuntar el gym nada mas por eso, a ver si veo los horarios de los gym que abran despues de la siesta :troll: :troll: :troll:
1 K 19
Quel #10 Quel
Me preocupa mas que se paguen putas y cocaína para las farras de los políticos.
1 K 18
mecha #14 mecha
#10 eso no lo verás criticar a ningún político.
0 K 7
valandildeandunie #6 valandildeandunie *
Pues tienen razón esta vez los de esta basura de partido. No deja de ser una vuelta de lo de "los pinganillos".

Y es que si los andaluces hacen lo de los perros es gracias a la quita de miles de millones de la deuda autonómica que vamos a pagar entre todos los españoles para que los andaluces se endeuden todavía más rebajando impuestos.
0 K 14
Supercinexin #11 Supercinexin
Y esta gente se supone que es moral, intelectual y hasta étnicamente superior al voxeneta medio de la España profunda con boina atornillada en el cráneo a roscachapa porque la veu dun popla milenari blablabla nosequé nosecuantos.

Grandes los de Podemos tumbando lo de las competencias. Que se jodan.
0 K 13
#4 txepel
Y mira que se podía defender lo mismo desde otra óptica, el acusar a otras comunidades de negarse a recaudar a sabiendas de con lo que aportan otras pueden tapar cualquier agujero que puedan llegar a tener, pero no, mejor un “catalanes vs andaluces”.
0 K 11

menéame