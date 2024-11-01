edición general
Junts se impone un plazo de tres meses para decidir si rompe con el Gobierno en plena alarma por la irrupción de Aliança Catalana

Nueva vuelta de tuerca de Junts en su estrategia de presión constante al Gobierno. El viernes, el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, volvió a amenazar a la Moncloa con retirarle su muy inestable apoyo parlamentario de manera definitiva, y puso sobre la mesa una fecha concreta para tomar la decisión: el 21 de diciembre. Pero esta vez los supuestos incumplimientos de los acuerdos alcanzados por parte de la Moncloa no son el único motivo que está llevando a Junts a replantearse su estrategia a largo plazo

Comentarios destacados:    
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Yo soy asín, Don 8 comentarios y cero envíos desde hace un par de horas. Antes de eso ni existías.
3 K 41
Veo #9 Veo
Cabe recordar a los catalanes cuando toque votar que Junts, junto con PP y Vox, tumbaron la reducción de jornada y su control telemático por parte de inspección de trabajo.
2 K 28
Connect #2 Connect
Si España va a elecciones, Junts pierde en el parlamento lo que tiene. A Junts lo que le interesa es aguantar a ver si en estos dos años que quedan para las Generales se recupera.
1 K 27
#7 Eukherio *
#2 Ya, la verdad es que sería una jugada sumamente gilipollas. Además, que se presenten después a las catalanas habiendo sido los causantes de que Vox y PP llegasen al gobierno. Pero bueno, que he visto encuestas para las autonómicas y la hostia que se darían es buena, supongo que creen que lo tienen más fácil para medrar con un gobierno de Vox en España.
1 K 17
curaca #8 curaca
#2 o que dentro de 2 años Alianza Catalana los supere en el Parlament...
0 K 9
Pertinax #1 Pertinax *
Y le sobran 15.
1 K 21
Pedro_Bear #11 Pedro_Bear
#5 ya conoces el ignore y eso que acabas de registrar tu primera cuenta hace solo 3 días? {0x1f4aa} Mucho ánimo.

Si necesitas guía de cómo navegar Menéame, pregúntame, yo llevo ya un par de años aquí.
0 K 11
Battlestar #10 Battlestar
Por mucho que Junts no sea santo de mi devoción, hay una cosa que siempre les reconoceré que tienen razón y es el discurso de "si quieres que negociemos algo, primero cumple con el anterior acuerdo y luego hablamos del nuevo". No puedes pasarte toda la vida haciendo lo que hace el PSOE de negociar poniendo sobre la mesa que vas a cumplir con los anteriores acuerdos...esta vez sí.

En eso tienen razón.

Pero dicho esto, y sin animo de culpabilizar a la """"victima"""" si el PSOE te la ha clavado ya 23 veces, igual, igual eh, es que no son de fiar y deberías dejar de pensar ingenuamente que van a cumplir alguna vez. xD
0 K 10
#3 rystan
Yo pienso votar a Aliança Catalana.

¿y por qué no a Junts? Porque no son independentistas.
¿y por qué no a ERC? Porque no son independentistas.

Esto es lo que hay. Lo de la "extrema derecha" es lo de menos.
6 K -39
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Y cuando te vuelvas a registrar, por enésima vez, el mes que viene votarás a VOX, o el que te toque.
4 K 51
#5 rystan *
#4 Oh. Muy bien. Has saltado enseguida con la tontería.

Voy a aplicar una política nueva. Ante cualquier alusión personal -> ignore. A ver qué tal me va. Yo creo que irá bien,
2 K -14

