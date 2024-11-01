Junts se impone un plazo de tres meses para decidir si rompe con el Gobierno en plena alarma por la irrupción de Aliança Catalana

Nueva vuelta de tuerca de Junts en su estrategia de presión constante al Gobierno. El viernes, el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, volvió a amenazar a la Moncloa con retirarle su muy inestable apoyo parlamentario de manera definitiva, y puso sobre la mesa una fecha concreta para tomar la decisión: el 21 de diciembre. Pero esta vez los supuestos incumplimientos de los acuerdos alcanzados por parte de la Moncloa no son el único motivo que está llevando a Junts a replantearse su estrategia a largo plazo