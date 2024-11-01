Junts estudia una moción táctica y mide la reacción de Sánchez y Feijóo

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, incidió ayer en el surco del camino que había sembrado en la víspera en el Congreso de los Diputados con el juego de palabras sobre el «cambio» político. En una entrevista en «Al Rojo Vivo», Nogueras certificó que «el tiempo de los ultimátum» al PSOE ya «se ha acabado» y que Pedro Sánchez los ha desaprovechado todos.