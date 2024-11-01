edición general
Junts estudia una moción táctica y mide la reacción de Sánchez y Feijóo

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, incidió ayer en el surco del camino que había sembrado en la víspera en el Congreso de los Diputados con el juego de palabras sobre el «cambio» político. En una entrevista en «Al Rojo Vivo», Nogueras certificó que «el tiempo de los ultimátum» al PSOE ya «se ha acabado» y que Pedro Sánchez los ha desaprovechado todos.

7 comentarios
camvalf #5 camvalf
A puchi con el PP le iba mejor.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Yo creo que el gobierno le debería decir a Junts que adelante, que presenten moción, acaben con el gobierno, fuercen elecciones y que Feijoo y Abascal sean presidente y vicepresidente y PP/VOX acaben con mayoría en el parlamento.

Y que Puigdemont se despida de volver a vivir algún día en Cataluña, y ellos recen para que no les ilegalicen.

Al chantaje pueden jugar varios.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Aquí alguien miente:
www.meneame.net/story/junts-presiona-gobierno-consulta-pero-descarta-m

Y creo que es La Razón, que se inventa conclusiones de las palabras de advertencia de Junts.
obmultimedia #7 obmultimedia
Míriam Nogueras cada vez que habla  media
clavícula #3 clavícula
Es todo un circo. Sus señorías deberían entrar al hemiciclo cada mañana gritando "¿cómo están ustedeeeeeeeees?"
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Lo suyo deberia ser mocion de censura y elecciones de inmediato, pero viendo como es el pusilanime del zangano gallego de feijoo al ver algo de tenere que currar seguro que le da un perreque y capaz de pillarse la baja antes
#6 Selection
Aquí lo que tiene que quedar claro al ciudadano de a pie es que absolutamente ninguno de esos desgraciados que copan el Congreso, está gobernando o trabajando con el bienestar de los ciudadanos por prioridad.

Eso es lo último que les interesa, lo primero es el interés político y económico.
