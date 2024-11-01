Junts estudia una moción táctica y mide la reacción de Sánchez y Feijóo

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, incidió ayer en el surco del camino que había sembrado en la víspera en el Congreso de los Diputados con el juego de palabras sobre el «cambio» político. En una entrevista en «Al Rojo Vivo», Nogueras certificó que «el tiempo de los ultimátum» al PSOE ya «se ha acabado» y que Pedro Sánchez los ha desaprovechado todos.
Y que Puigdemont se despida de volver a vivir algún día en Cataluña, y ellos recen para que no les ilegalicen.
Al chantaje pueden jugar varios.
Y creo que es La Razón, que se inventa conclusiones de las palabras de advertencia de Junts.
Eso es lo último que les interesa, lo primero es el interés político y económico.