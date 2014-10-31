La Junta Electoral Central abre expediente a Sánchez por su balance anual en periodo electoral

La Junta Electoral Central ha estimado la denuncia del Partido Popular contra las manifestaciones del Presidente del Gobierno en su rueda de prensa de balance del pasado lunes. En su acuerdo, el organismo considera que las afirmaciones de Pedro Sánchez durante la rueda de prensa de presentación del informe "Cumpliendo" pudieron vulnerar la prohibición legal y el deber de neutralidad política que deben respetar los cargos públicos en los actos institucionales que se desarrollan durante periodo electoral.
Así funcionan.
y nadie se queja nunca ni denuncia ni nada
los primeros resultados que encuentro
IU se plantea la legalidad de la campaña y le ha reprochado al gobierno que vaya a tener lugar a pocos meses de las elecciones
www.eldiario.es/politica/comunidad-madrid-gastara-publicitar-politica_
La Comunidad de Madrid elimina el autobombo de su campaña de publicidad institucional sobre política fiscal
civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2014/10/31/la-comunidad-de-madrid-
De aquí a los próximos meses habrá elecciones y campaña continua.
¿Tendrá esa Junta Electoral Central que decidir por todo lo que diga cualquier "cargo público"?
Y va y le abren un expediente por decir la verdad.