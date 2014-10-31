edición general
11 meneos
15 clics
La Junta Electoral Central abre expediente a Sánchez por su balance anual en periodo electoral

La Junta Electoral Central abre expediente a Sánchez por su balance anual en periodo electoral

La Junta Electoral Central ha estimado la denuncia del Partido Popular contra las manifestaciones del Presidente del Gobierno en su rueda de prensa de balance del pasado lunes. En su acuerdo, el organismo considera que las afirmaciones de Pedro Sánchez durante la rueda de prensa de presentación del informe "Cumpliendo" pudieron vulnerar la prohibición legal y el deber de neutralidad política que deben respetar los cargos públicos en los actos institucionales que se desarrollan durante periodo electoral.

| etiquetas: junta electoral , pedro sánchez , extremadura , balance anual
9 2 0 K 107 politica
13 comentarios
9 2 0 K 107 politica
Comentarios destacados:    
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Que puta vergüenza el PP. Maria Guardiola se pasa tres días callada y a Pedro Sánchez le expedientan por dar explicaciones.

Así funcionan.
6 K 78
jonolulu #2 jonolulu
#1 Si hubiera estado callada... Ha puesto en duda la propia integridad del proceso electoral
3 K 39
#6 Eukherio
#2 Ha sembrado una duda muy, muy estúpida para justificarse en caso de obtener un mal resultado.
2 K 26
#10 Leziabell
#6 y además no recula, y se esta haciendo la super ofendida!!
0 K 6
#11 gershwin
#1 si ya sólo el nombre del informe "Cumpliendo(tm)" esta en la delgada línea entre información pública y el uso de recursos públicos para autobombo.
1 K 18
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#11 Claro, ningún gobierno, jamás de los jamases, ha presumido de cumplir, gestionar bien o mejorar la vida de los ciudadanos.
0 K 13
#13 gershwin *
#12 mal de muchos...
y nadie se queja nunca ni denuncia ni nada

los primeros resultados que encuentro

IU se plantea la legalidad de la campaña y le ha reprochado al gobierno que vaya a tener lugar a pocos meses de las elecciones
www.eldiario.es/politica/comunidad-madrid-gastara-publicitar-politica_

La Comunidad de Madrid elimina el autobombo de su campaña de publicidad institucional sobre política fiscal
civio.es/el-boe-nuestro-de-cada-dia/2014/10/31/la-comunidad-de-madrid-
0 K 11
#3 chocoleches
Han pasado de "el que pueda hacer que haga" a "a por ellos oé".
1 K 24
#4 grisgoblin
¿Qué es lo que dijo que el PP no quiere que los extremeños oigan?
De aquí a los próximos meses habrá elecciones y campaña continua.
¿Tendrá esa Junta Electoral Central que decidir por todo lo que diga cualquier "cargo público"?
1 K 20
#5 ContracomunistaCaudillo
Vaya manera de acabar el año. Da mucha pena la verdad, lo están apaleando por todos los frentes. Que se marche con dignidad, que no la tiene, pero que se marche ya de una vez. Es hora de reparar el daño ocasionado.
1 K 18
Mltfrtk #7 Mltfrtk
El que pueda hacer, que haga.
0 K 14
elsnons #8 elsnons
Cumpliendo con contundencia a favor de los pobres, los inmigrantes , los jóvenes , la gente que trabaja con mejores salarios y condiciones laborales , luchando contra la desigualdad , el cambio climático y favoreciendo una sanidad y educación universales y gratuitas .

Y va y le abren un expediente por decir la verdad.
0 K 11
Andreham #9 Andreham
Tranquilos, aún conseguirán que inhabiliten a Sánchez "o a su entorno" en menos de lo que sale una condena de OKDiario.
0 K 8

menéame