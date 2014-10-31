La Junta Electoral Central abre expediente a Sánchez por su balance anual en periodo electoral

La Junta Electoral Central ha estimado la denuncia del Partido Popular contra las manifestaciones del Presidente del Gobierno en su rueda de prensa de balance del pasado lunes. En su acuerdo, el organismo considera que las afirmaciones de Pedro Sánchez durante la rueda de prensa de presentación del informe "Cumpliendo" pudieron vulnerar la prohibición legal y el deber de neutralidad política que deben respetar los cargos públicos en los actos institucionales que se desarrollan durante periodo electoral.