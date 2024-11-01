La Junta de Castilla y León desvía 22 millones de euros del Fondo de Transición Justa minero para la red de calor de la ciudad de León

El contestado proyecto de red de calor en León, con varias macroplantas energética de incineración en el barrio de Puente Castro, que cuenta con una creciente oposición vecinal en la calle, será financiado con 22,6 millones de euros del llamado Fondo de Transición Justa. Es decir, que gran parte de su financiación será con un dinero ideado y pagado por la Unión Europea a las regiones mineras para facilitar la transición ecológica que supuso el fin de la extracción del carbón, una conversión muy dura en la montaña leonesa.