La Junta de Andalucía garantiza que "no ha existido vulneración" de la protección de datos de profesores y alumnos

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha garantizado este lunes que "no ha existido vulneración de la protección de los datos de los miembros de la comunidad educativa de Andalucía". Además, ha aclarado que todas las cuentas se crean con datos anónimos y "Google nunca ha tenido acceso a contraseñas ni ha podido usar los datos para fines comerciales".