El presidente de ERC, Oriol Junqueras, quiere volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas previstas para 2028. Así tiene previsto anunciarlo formalmente este martes por la noche en una conferencia en Barcelona, tal y como han avanzado Catalunya Ràdio y El Periódico y ha confirmado este diario. Junqueras está, por ahora, inhabilitado hasta el 2031 por la sentencia del 1-O y está pendiente de la aplicación de la ley de amnistía.