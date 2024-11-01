edición general
3 meneos
1 clics
Junqueras quiere volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat

Junqueras quiere volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, quiere volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas previstas para 2028. Así tiene previsto anunciarlo formalmente este martes por la noche en una conferencia en Barcelona, tal y como han avanzado Catalunya Ràdio y El Periódico y ha confirmado este diario. Junqueras está, por ahora, inhabilitado hasta el 2031 por la sentencia del 1-O y está pendiente de la aplicación de la ley de amnistía.

| etiquetas: junqueras , candidato , presidencia , generalitat
2 1 0 K 32 politica
6 comentarios
2 1 0 K 32 politica
#4 jaramero
Pues para mí tiene más respeto que el puchimón y todos los que huyeron como ratas.

Si fuera un catalán independentista le votaba, pero como votante de izquierdas me da repelús que sea católico practicante y se haya pasado toda su vida en entorno universitario. Todos los políticos deberían pasar un año de su vida trabajando en el mundo real de lo que sea, para conocer de primera mano cómo vive la gente a la que quieren convencer de que les voten.
3 K 27
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Personalmente este tío me parece un alejado de la realidad, pero al menos es coherente con sus ideas. A diferencia del Puchi, se quedó y fue al trullo.

No le votaría en la vida aunque pudiera, pero le reconozco que al menos, no es un cobarde.
0 K 17
Robus #6 Robus
Pues ya me dirás quien lo va a votar, porque los indepes desde luego que no.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Y que va a hacer si no, ponerse a trabajar?
0 K 10
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
y yo un chalet en el campo
0 K 8
#3 Khanbaliq
El Forest Whitaker blanco tambien quiere su Oscar.
1 K -1

menéame