El presidente de ERC, Oriol Junqueras, quiere volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones catalanas previstas para 2028. Así tiene previsto anunciarlo formalmente este martes por la noche en una conferencia en Barcelona, tal y como han avanzado Catalunya Ràdio y El Periódico y ha confirmado este diario. Junqueras está, por ahora, inhabilitado hasta el 2031 por la sentencia del 1-O y está pendiente de la aplicación de la ley de amnistía.
Si fuera un catalán independentista le votaba, pero como votante de izquierdas me da repelús que sea católico practicante y se haya pasado toda su vida en entorno universitario. Todos los políticos deberían pasar un año de su vida trabajando en el mundo real de lo que sea, para conocer de primera mano cómo vive la gente a la que quieren convencer de que les voten.
No le votaría en la vida aunque pudiera, pero le reconozco que al menos, no es un cobarde.