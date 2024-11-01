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Jung Chang: Vuelan los cisnes salvajes

Traducción de Marta Valdivieso Rodríguez. Lumen. Barcelona, 2026. 368 páginas. 22,90 €. Libro electrónico: 11,99 €. Jung Chang, el cisne volador, fue una niña de las juventudes comunistas. El partido le dio a los 17 años la oportunidad de estudiar fuera de China, en el Reino Unido. El Reino Unido de la segunda década de los 60 era un lugar efervescente, lleno de música y cultura alternativa, y de alguna manera la suerte estaba echada para Jung Chang. Fue el inicio de una separación que en el libro comienza con una confesión reveladora...

| etiquetas: historia , china , literatura , cultura , libros , novela
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... “No tardé en hacer “mi mayor descubrimiento”, como escribí a casa y a mis amigos: que los extranjeros no eran marcianos; eran seres humanos, como los chinos”. En ese mundo de “seres humanos”, Jung Chang terminó su tesis y escribió Cisnes salvajes. El libro tuvo tal éxito, sobre todo en el mundo anglosajón, que pudo abandonar la universidad y dedicarse a la escritura en exclusiva. Junto con su marido británico, decidió entonces dedicarse a escribir sobre China, en un sentido histórico y biográfico. Cisnes salvajes no fue prohibido en China, pero sí se desaconsejó su publicación y se prohibió hacer películas o series de televisión sobre él...
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