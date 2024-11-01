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Julio Iglesias: No vayas diciendo por ahí

Julio Iglesias: No vayas diciendo por ahí

Los que tenemos ya una edad le vimos actuar y comportarse, le escuchamos en canciones y verborrea ininteligible. Nadie nos ha de explicar quién fue Julio Iglesias.

| etiquetas: julio iglesias , acusaciones , polémica
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