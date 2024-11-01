edición general
Julio Iglesias: "A mí lo que dice Montoro me importa tres cojones" - Salvados

El cantante Julio Iglesias le cuenta a Jordi Évole, en 'Salvados’...

#3 Grahml
Juan Carlos y Julio Iglesias vivieron épocas en las que ser "campechano" era algo bien visto.

Sin duda eran otros tiempos.
#4 Moixa
#3 Y en que la prensa los protegía. Yo explicaba como Juan Carlos intentaba ligar y nadie me creía.
#1 YSiguesLeyendo
... que no se siente identificado cuando el ministro Montoro aseguraba que los artistas españoles se van fuera para no pagar impuestos.
#2 sleep_timer
Pues mira, en que lo que diga Montoro me importa tres cojones estoy de acuerdo con el.
