Julian Barnes: Despedidas

Julian Barnes ha cumplido ochenta años. El novelista británico se encuadra, junto a Martin Amis, Ian McEwan, o Graham Swift, en el “British Dream Team”, denominación del editor Jorge Herralde que los acogió en el catálogo de Anagrama. Barnes cuenta en su haber con una brillantísima trayectoria, que le ha hecho acreedor de numerosos galardones, dentro y fuera de su país, como el Premio Somerset Maugham, el E. M. Forster, el Fémina, el Shakespeare y el Booker, entre muchos otros, así como el nombramiento de Caballero de las Artes y de las...