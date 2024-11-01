edición general
Julian Barnes: Despedidas

Julian Barnes ha cumplido ochenta años. El novelista británico se encuadra, junto a Martin Amis, Ian McEwan, o Graham Swift, en el “British Dream Team”, denominación del editor Jorge Herralde que los acogió en el catálogo de Anagrama. Barnes cuenta en su haber con una brillantísima trayectoria, que le ha hecho acreedor de numerosos galardones, dentro y fuera de su país, como el Premio Somerset Maugham, el E. M. Forster, el Fémina, el Shakespeare y el Booker, entre muchos otros, así como el nombramiento de Caballero de las Artes y de las...

... Letras de Francia. Tras publicar las novelas Metrolandia y Antes de conocernos, dio a la imprenta El loro de Flaubert, que alcanzó un especial reconocimiento por parte de crítica y público. Luego, entre otras, Mirando al sol; Hablando del asunto; Inglaterra, Inglaterra; El sentido de un final; La única historia y El ruido del tiempo, magistral novelización de la vida del compositor ruso Dmitri Shostákovich en una historia que se alza en metáfora de las tortuosas relaciones entre el poder

