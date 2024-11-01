edición general
6 meneos
13 clics
Júlia Nueno: "El territorio es testimonio de la violencia y se le puede interrogar para entender esta violencia"

Júlia Nueno: "El territorio es testimonio de la violencia y se le puede interrogar para entender esta violencia"

Junto a Forensic Architecture, la ingeniera catalana, Júlia Nueno, rastrea las huellas y evidencias digitales que deja el genocidio palestino.

| etiquetas: israel , palestina , gaza , arquitectura , sociedad
6 0 0 K 66 politica
sin comentarios
6 0 0 K 66 politica

menéame