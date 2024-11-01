·
6
meneos
5
clics
Julen Bollaín, economista: "En 2007, el 7% de las viviendas en España las compraban los extranjeros, hoy es el 20%"
El experto asegura que los extranjeros con un gran poder adquisitivo han sustituido a los jóvenes en la compra de viviendas según las estadísticas
|
etiquetas
:
julen
,
bollaín
,
economista
,
viviendas
,
españa
,
compraban
,
extranjeros
6
0
0
K
88
actualidad
5 comentarios
#5
capitan__nemo
¿Ese 20% extranjeros incluye los fondos internacionales o sociedades con sede en el extranjero?
0
K
20
#2
cenutrios_unidos
El problema no es ese 20%. Es mucho más grave. Es que ese 20% consume el 80% de las zonas tensionadas. Es decir, donde la gente quiere vivir.
Pero bueno, tampoco vamos a descubrir la pólvora.
0
K
14
#3
Mauro_Nacho
Que extranjeros compren viviendas en España beneficia a la economía porque entran divisas, pero perjudica a los ciudadanos porque encarece los precios y la oferta que en muchos sitios está muy limitada o escasea.
0
K
11
#1
j-light
En el barrio donde vivo, muchas viviendas las compran italianos, alemanes o nórdicos en general. Lo digo de primera mano porque mi casa la compré a un italiano. Y mi anterior jefe, alemán de Baviera, a la segunda vez que visitó la isla, se compró una casa unas cuantas calles más arriba. Ahora viene cada dos por tres y me lo encuentro frecuentemente.
Un día, hablando con una china que estaba de visita en la isla, me preguntó si comprar vivienda era un buen negocio porque estaba pensando hacerlo. Y yo flipando.
Así que bueno, mi pequeña experiencia confirma la noticia.
0
K
10
#4
LunaTiko
Efectivamente la compran extranjeros.... porque los especuladores sacan más beneficio y les da igual como esté el panorama social con tal de sacar más y más tajada exprimiendo al que puedan. Si hubiera un tope legal (y por supuesto acorde a la vivienda).... en fin. Yo con 40 palos compartiendo piso, y si algún compa se muda, no sabes lo que es que respondan al anuncio PERSONAS MAYORES para compartir piso...
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
