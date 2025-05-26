Los juicios con jurado cumplen 30 años: los retos de la ley que abrió la impartición de justicia a los ciudadanos [mayo 2025]

Han pasado ya tres décadas desde que entrara en vigor de la Ley Orgánica 5/1995, para la celebración de juicios con jurados populares en una lista limitada de delitos, que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Aunque el objetivo era acercar la Administración de Justicia al ciudadano, lo cierto es que hay pocas causas penales con esta modalidad. Durante todos estos años, más del 90% de las sentencias han sido condenatorias.