edición general
6 meneos
7 clics
Los juicios con jurado cumplen 30 años: los retos de la ley que abrió la impartición de justicia a los ciudadanos [mayo 2025]

Los juicios con jurado cumplen 30 años: los retos de la ley que abrió la impartición de justicia a los ciudadanos [mayo 2025]

Han pasado ya tres décadas desde que entrara en vigor de la Ley Orgánica 5/1995, para la celebración de juicios con jurados populares en una lista limitada de delitos, que se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Aunque el objetivo era acercar la Administración de Justicia al ciudadano, lo cierto es que hay pocas causas penales con esta modalidad. Durante todos estos años, más del 90% de las sentencias han sido condenatorias.

| etiquetas: jurado popular , 30 aniversario
5 1 0 K 54 actualidad
12 comentarios
5 1 0 K 54 actualidad
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Impartición de justicia....

Imaginad viendo meneame cómo podría ser un jurado popular con miembros de aquí...
3 K 35
Cehona #2 Cehona
#1 Y un sábado a las seis de la tarde. :-D
1 K 22
kevers #4 kevers *
#1 pues no veo el problema, imparticionar justicia es un deber ciudadano. :roll:
1 K 18
#7 oscarcr80
#4 imparticionar

impartir.
1 K 13
#5 xazazu
#1 Puede ser muchísimo peor que menéame. Jurados compuestos únicamente por analfabetos que no entiendan nada de lo dicho en el juicio.
1 K 12
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#5 sin olvidar la influencia de los medios y la burbuja informativa...
1 K 13
#12 To_lo_loco
La excelente película 12 hombres sin piedad hizo mucho daño.
1 K 13
Robus #8 Robus
Recuerdo que una amiga fiscal nos contó que les hacían unos “cursos de interpretación” para presentar sus casos a los jurados, ya que algunos abogados defensores montaban un espectaculo para convencerlos y los fiscales estaban acostumbrados a, simplemente, citar las leyes, jurisprudencia y antecedentes a un juez, que ya sabía del tema, y no tenían los recursos “teatrales” necesarios para convencer a un jurado.
0 K 12
#10 mariopg
juicios con jurado cuando quieren manipular el resultado
lo sabe hasta el tato, y sobre todo en eeuu
0 K 7
#6 oscarcr80
No se ella lo que pensara de los jucios con Jurado...  media
0 K 6
SMaSeR #11 SMaSeR *
#6 Jodo ya te digo. Es que nunca jamás debería ser jurado popular en un juicio mediático. A esta mujer el jurado popular la metió sin pruebas a la cárcel, por ser lesbiana y fría xD.

Otro caso gordo?, "West Memphis Three" . Es una locura meter jurado popular en casos mediáticos.
1 K 14

menéame