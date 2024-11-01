edición general
15 meneos
60 clics
A juicio el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una Primitiva millonaria

A juicio el lotero de A Coruña acusado de quedarse con una Primitiva millonaria

La Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados. Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.

| etiquetas: estafas , loterias , juicios
12 3 0 K 133 actualidad
2 comentarios
12 3 0 K 133 actualidad
Moderdonia #2 Moderdonia *
Lo del premio no se lo he dicho aún a mi mujer, porque aquí en el Caribe la cobertura es regulinchi.

Declaró el lotero al juez por vídeo llamada.
0 K 13
#1 Tiranoc
Pues me parece muy poquitos años para lo que presuntamente ha sido. No sé cómo va el tema pero si le condenan a 6 años posiblemente no los cumpla todos y al poco tiempo de haber entrado (relativo a la condena) es posible que pudiera empezar a disfrutar de beneficios penitenciarios.

Del dinero ya se pueden olvidar los familiares, no va a aparecer.
0 K 7

menéame