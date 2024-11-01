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El juicio de Kitchen constata que la mitad del archivo secreto de Villarejo ha quedado sin desencriptar

El juicio de Kitchen constata que la mitad del archivo secreto de Villarejo ha quedado sin desencriptar

Los técnicos del Centro Criptológico Nacional y de la Policía han ratificado este martes en el juicio del caso Kitchen que aproximadamente la mitad del archivo encriptado que se incautó al comisario José Manuel Villarejo en 2017 no ha podido ser abierto y que su contenido quedará oculto a no ser que el propio policía lo desvele. Los especialistas pudieron acceder a 44 de los 92 archivos encriptados y, tal como reveló elDiario.es en mayo de 2022, abandonaron los trabajos hace más de seis años, en febrero de 2020.

| etiquetas: kitchen , archivo secreto , villarejo
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5 comentarios
7 2 0 K 103 actualidad
#1 LunaTiko
Desde Febrero de 2020 anda que no han avanzado las técnicas de desencriptado, potencia de cálculo y demás. Igual deberían probar algo nuevo...
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tul #4 tul
#1 no interesa, quedaria todo el facherio patrio mas retratado aun
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#2 concentrado
No hay prisa, hay tiempo para comer
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efectogamonal #3 efectogamonal
La entrega va a ser por capítulos, la mitad no van a ver la luz y cuyo final no nos va a pillar de sorpresa {0x1f525}
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Andreham #5 Andreham
Como los papeles de Epstein, tampoco hay que correr. Hay cosas que es mejor no encontrar.
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menéame