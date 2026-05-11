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Juicio contra Evo Morales por presunta trata de personas iniciará en su ausencia

Juicio contra Evo Morales por presunta trata de personas iniciará en su ausencia

El juicio contra el expresidente boliviano Evo Morales por presunta trata de personas iniciará este lunes, con la ausencia del exmandatario.

| etiquetas: evo , morales
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2 comentarios
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#1 sorlak
El de la foto parece Joaquín Reyes...
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elmileniarismovaallegar #2 elmileniarismovaallegar
¿Le ha picado una avispa en el tiroides?...
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menéame