Un jugador de Steam reabrió su cuenta después de ocho años inactiva y de repente tenía medio millón de dólares

Un gamer reabrió su cuenta de Steam en 2023 tras casi diez años de inactividad y se quedó completamente atónito (o atónita ya que no se sabe la identidad de esta persona) al descubrir que poseía artículos valorados en medio millón de dólares. En 2014, cuando las compró las pegatinas valían lógicamente muchísimo menos, como recoge Gamestar, pero la larga inactividad permitió que el inventario madurara como sucede con el buen vino.