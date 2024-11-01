Las juezas que discrepan con la condena al ex fiscal general justifican su voto particular: "No ha quedado acreditado que sea el autor de la filtración"

Las dos magistradas firmantes del voto discrepante analizan y refutan en la sentencia uno por uno los argumentos de los cinco integrantes conservadores. Indican que los testimonios de los periodistas que afirmaron conocer el correo del 2 de febrero de 2024 "resultan creíbles, sin que el reconocimiento del derecho al secreto profesional lleve aparejado que deba restárseles credibilidad". Además, añaden que las pruebas que estos periodistas aportaron en el juicio refuerzan la fiabilidad de sus testimonios.
| etiquetas: juezas , tribunal supremo , fiscal general
Hasta pienso que esa denuncia es parte de una conspiracion más amplia ... que el mismo tribunal, o parte de el, conocía de antemano.
Apesta
"in dubio pro reo"
Eso, encima hablales en catalán.
Lo que ha pasado aquí lo ve un ciego. A menos, claro, que sea uno de esos maravillosos derechones patrios que respetan tanto a la judicatura que la respetan hasta cuando prevarica con luz y taquígrafos.