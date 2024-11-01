edición general
Las juezas que discrepan con la condena al ex fiscal general justifican su voto particular: "No ha quedado acreditado que sea el autor de la filtración"

Las dos magistradas firmantes del voto discrepante analizan y refutan en la sentencia uno por uno los argumentos de los cinco integrantes conservadores. Indican que los testimonios de los periodistas que afirmaron conocer el correo del 2 de febrero de 2024 "resultan creíbles, sin que el reconocimiento del derecho al secreto profesional lleve aparejado que deba restárseles credibilidad". Además, añaden que las pruebas que estos periodistas aportaron en el juicio refuerzan la fiabilidad de sus testimonios.

kipper #2 kipper
Existe un principio jurídico fundamental en el derecho penal, que dice "in dubio pro reo". Y esto significa "en caso de duda, a favor del reo". Este principio obliga al juez a absolver al acusado si, tras valorar todas las pruebas, subsiste una duda razonable sobre su culpabilidad, garantizando así la presunción de inocencia y asegurando que nadie sea condenado sin pruebas claras y suficientes. Se aplica cuando la duda surge durante el juicio, a diferencia de la presunción de inocencia, que se aplica desde el inicio del proceso.
oceanon3d #3 oceanon3d *
#2 Eso no se aplica cuando se está condenado desde el mismo momento de la admisión a trámite de la denuncia independientementevde todo lo acontecido en la instrucción y juicio.

Hasta pienso que esa denuncia es parte de una conspiracion más amplia ... que el mismo tribunal, o parte de el, conocía de antemano.

Apesta
kipper #4 kipper
#3 Vuelve a leer lo que he escrito, porque la última frase se refiere específicamente a lo que intentas sugerir.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#2

"in dubio pro reo"

Eso, encima hablales en catalán. :-D
kipper #7 kipper
#6 No, es latín. :-)
cromax #5 cromax
Jope, vaya linces. :troll:
Lo que ha pasado aquí lo ve un ciego. A menos, claro, que sea uno de esos maravillosos derechones patrios que respetan tanto a la judicatura que la respetan hasta cuando prevarica con luz y taquígrafos.
alcama #1 alcama
Juezas no, estómagos agradecidos
