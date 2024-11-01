edición general
La jueza rechaza el intento de la pareja de Ayuso de retrasar la apertura de juicio contra él por fraude fiscal

La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye provisionalmente el caso de la pareja de Ayuso, ha rechazado la pretensión de la defensa de Alberto González Amador de dejar en suspenso la causa hasta que la instancia superior, la Audiencia Provincial, confirme su procesamiento. La decisión de Rodríguez Medel implica que la jueza pueda dictar auto de apertura de juicio oral contra el empresario y el comisionista por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsificación de documentos.

Thornton #2 Thornton *
Entretanto, el juzgado sigue investigando a González Amador por corrupción en los negocios y administración desleal, dentro de una pieza separada.

No se queda ahí la cosa del ciudadano particular :-D
fareway #1 fareway *
¿Jueza "Gentuza"? Que otoño le espera al PP... El Chat GPT ya le ha dicho a Ayuso que no puede darle más textos para descalificar a Sánchez, que se pille otro programa.
Thornton #3 Thornton
#1 Y Vox subiendo en las encuestas....
#10 jacinto9999
Pero todavía no lo han enjuiciado?
En cualquier país ya estaría condenado, ya habría incluso cumplido la condena. xD
XtrMnIO #8 XtrMnIO
A ver qué dice la Marquesa de Quirones desde su trono para defender a su delincuente confeso.
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
La justicia es facha.
Kmisetas #4 Kmisetas
los interesantísimos casos de la pareja de.
fareway #5 fareway
#4 Tómate un cafelito, pago yo, anda, que estás sufriendo mucho en los últimos tiempos...
#6 Leon_Bocanegra *
si busco el nombre de la pareja de cierto presidente del gobierno, encontraré algún comentario tuyo? O a ti no te interesan los casos de la pareja de.

Ahí, no me acordaba que #_4 me metió ayer en el ignore por señalar que había puesto una puta mierda de comentario.

Me cuelgo de #5 para que estoy no se pierda entre los llantos de la derechusma.
#7 Leon_Bocanegra
#6 mierda, se me ha colado un ahí donde deberia ir un "ay"
Kmisetas #11 Kmisetas
#5 Quién está sufriendo eres tú y la izquierda en general con el pendulazo que se os viene encima.
