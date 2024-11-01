La jueza rechaza el intento de la pareja de Ayuso de retrasar la apertura de juicio contra él por fraude fiscal

La magistrada Carmen Rodríguez Medel, que instruye provisionalmente el caso de la pareja de Ayuso, ha rechazado la pretensión de la defensa de Alberto González Amador de dejar en suspenso la causa hasta que la instancia superior, la Audiencia Provincial, confirme su procesamiento. La decisión de Rodríguez Medel implica que la jueza pueda dictar auto de apertura de juicio oral contra el empresario y el comisionista por dos delitos de fraude fiscal y otro de falsificación de documentos.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , gonzález amador , justicia
