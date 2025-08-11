edición general
4 meneos
7 clics
Una jueza de Lanzarote deja en libertad a 44 polizones recién llegados en barco desde Dakar: denegó su ingreso en un CIE

Una jueza de Lanzarote deja en libertad a 44 polizones recién llegados en barco desde Dakar: denegó su ingreso en un CIE

La magistrada Silvia Muñoz Sánchez ha ordenado la puesta en libertad de 44 polizones que llegaron a Lanzarote a bordo de un remolcador procedente de Senegal. La juez ha denegado la solicitud de internamiento cautelar en un Centro de Internamiento de Extranjeros formulada por la Subdelegación del Gobierno, al entender que existen medidas menos restrictivas. La magistrada descarta que exista riesgo de fuga o voluntad probada de entrada ilegal en España y enmarca el suceso en un "rescate humanitario" más que en una operación de llegada clandestina

| etiquetas: jueza , lanzarote , polizones , canarias , inmigración , rescate humanitario
3 1 0 K 48 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 48 actualidad
#3 fastbrian
Creo entender el significado de polizón, lo que no entiendo es como cojones tienes a 44 en un barco.
0 K 9
#4 Borgiano
A ver, riesgo de fuga desde luego que no
0 K 8
#2 donchan
La magistrada descarta que exista riesgo de fuga o voluntad probada de entrada ilegal en España

¿Será que querían llegar a Holanda?
0 K 7

menéame