Una jueza investiga por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje con Pegasus

Una jueza de Barcelona ha acordado investigar por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil, Félix Azón y María Gámez, además de responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, a raíz de una querella presentada por cinco empresarios del sector tecnológico. En un auto, adelantado por la agencia EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza Míriam de Rosa Palacio resuelve admitir a trámite la querella, al entender que los hechos denunciados podrían...

| etiquetas: jueza , investigación , exdirectores de la guardia civil , pegasus
5 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Terminará imputada la jueza.
4 K 55
Supercinexin #4 Supercinexin
#1 No está alineada con El Movimiento, como la jueza de la DANA. Habrá que inhabilitarla por sus horribles crímenes contra el Estado de Derechas, como a Garzón y Silva.
0 K 12
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 Pero primero tendrá que soportar todo tipo de amenazas a ella y su familia.
0 K 12
Dene #2 Dene
Ya me veo a Mierdaska redactando ahora algún documento con fecha de hace 5 años con algún argumento de seguridad nazional y toda la pesca para autorizar las escuchas...
2 K 40
#3 uvi
No lo entiendo si por aqui habian dicho que fue todo legal. Incluso espiar a los abogados fue legal según algunos por aqui.

Luego les preguntas por Baltasar Garzón y es diferente porque patatas...
0 K 11

