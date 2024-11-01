Jueza de EEUU impide al gobierno deportar a niños de Guatemala, por ahora

Después de que el gobierno de Estados Unidos subiera a niños a aviones durante la noche para ser enviados de regreso a su natal Guatemala, una jueza federal bloqueó temporalmente los vuelos —con los jóvenes aún dentro— ya que sus abogados dijeron que las autoridades estaban violando las leyes estadounidenses y enviando a niños vulnerables a un posible peligro. Por ahora, cientos de niños guatemaltecos que llegaron no acompañados permanecerán en EEUU mientras la batalla legal se desarrolla.