Jueza de EEUU impide al gobierno deportar a niños de Guatemala, por ahora

Después de que el gobierno de Estados Unidos subiera a niños a aviones durante la noche para ser enviados de regreso a su natal Guatemala, una jueza federal bloqueó temporalmente los vuelos —con los jóvenes aún dentro— ya que sus abogados dijeron que las autoridades estaban violando las leyes estadounidenses y enviando a niños vulnerables a un posible peligro. Por ahora, cientos de niños guatemaltecos que llegaron no acompañados permanecerán en EEUU mientras la batalla legal se desarrolla.

#1 xuanra2002
Tú a Honduras y yo a Guantanamo.
Próximamente en Disney+
