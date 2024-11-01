edición general
La jueza de la dana plantea a À Punt que le entregue voluntariamente el audio del Cecopi ante la “gravedad de los hechos”

La resolución, afirma la jueza en una clara referencia a la exconsellera Salomé Pradas, “contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen”

devilinside #2 devilinside
Ya se habrá borrado fortuitamente
Urasandi #4 Urasandi
#2 ¿Cómo se dice "martillo" en valenciano?
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Martell... Borrado ¡¡¡A martella(d)es!!!
have_a_nice_day #5 have_a_nice_day
#2 Espero que no se borre también de RTVE
#8 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Se lo han filtrado a RTVE, quizás algún trabajador, viendo que podría acabar borrado. Así que la jueza se lo ha pedido a Apunt y a RTVE.
Malinke #7 Malinke
«La resolución desvela que el entonces presidente del Consejo Rector de la Corporació Valenciana de MItjans de Comunicació, Miquel Francés, especificó en su escrito del pasado 19 de febrero que, además de las imágenes que aportaba la cadena a la causa que se emitieron el 29 de octubre, también ponía “en conocimiento” del juzgado que disponía de otras “grabaciones” y que quedaba “a disposición del juzgado para cuanto pudieran precisar”.

En una providencia del 22 de abril, la jueza solicitó a À…   » ver todo el comentario
wildseven23 #1 wildseven23 *
¿Pero no se ha hecho aún? Ups, quizá Mazón tiene algo que ocultar...
buronix #6 buronix
Pues le respondera que es imposible por que accidentalmente un martillo se cayo 40 veces sobre los discos duros de las copias.
PijoProgre #3 PijoProgre
TV autonómicas y estómagos agradecidos hdps, para variar
