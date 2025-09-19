edición general
La jueza de la dana exige al canal À Punt y a la Generalitat el vídeo del Cecopi en la dana

La magistrada busca incorporar a la causa unas imágenes que muestran que la exconsejera imputada Salomé Pradas mintió en el juzgado. (Se puede leer entero en modo lectura)

7 comentarios
Ovlak #1 Ovlak
Pa que quieres saber eso jaja saludos
oghaio #4 oghaio
#1 xD
jonolulu #5 jonolulu
#1 Te faltan las mayúsculas
#3 laruladelnorte
Acreditar que Pradas incurrió en una contradicción en el juzgado de Catarroja al descargar la responsabilidad del aviso en los técnicos no es baladí. La jueza considera que, si la notificación se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. El mensaje se coló en los móviles el día de la desgracia a las 20.11 horas, cuando se amontonaban los muertos, fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.

Mintieron desde el minuto uno y siguen sosteniendo esa mentira a pesar de todas las evidencias.
Esas muertes no pueden quedar impunes y merecen que se les haga justicia,nada les devolverá la vida pero al menos será un consuelo para sus familias.
tul #6 tul
#3 estaria muy bien que al menos por una vez los integrantes de la banda criminal pepera pagaran lo que dicta la justicia por sus actos pero en este pais no parece posible algo asi
#7 laruladelnorte
#6 Y menos cuando la justicia come de su mano,a ver si esta jueza consigue hacerla de verdad.
colipan #2 colipan
El PP preparando martillos para el disco de la grabación.
