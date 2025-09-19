·
7714
clics
¿Pero la conocía o no?
5934
clics
Breve explicación apoyo derecha española al sionismo
6991
clics
OKTODAY accede a las fotografías de las lesiones que sufrieron los policías por los incidentes provocados por los radicales el pasado domingo en Madrid
6553
clics
Tremenda pillada en directo a Alfonso Serrano con sus palabras sobre la "kale borroka" en La Vuelta: "No dicen una verdad ni al médico"
5298
clics
Una experta en protocolo analiza la visita de Trump a Windsor y señala todas las reglas que ha roto: "Es un impresentable"
479
A la caza del filtrador de un vídeo de la dana contrario al relato oficial
450
José Elías, empresario multimillonario en España: “No me voy a ir a Andorra, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero"
544
Lleno total en el concierto por Palestina de Brian Eno con decenas de artistas como Benedict Cumberbatch, Florence Pugh y Annie Lennox
676
Rebelión en casi 50 colegios madrileños contra la prohibición de Ayuso de apoyar a Gaza: “Ahora va a haber más camisetas con sandías”
495
"El fascismo está aquí": el mundo de la cultura estadounidense clama contra la cancelación del programa de Jimmy Kimmel
30
meneos
68
clics
La jueza de la dana exige al canal À Punt y a la Generalitat el vídeo del Cecopi en la dana
La magistrada busca incorporar a la causa unas imágenes que muestran que la exconsejera imputada Salomé Pradas mintió en el juzgado. (Se puede leer entero en modo lectura)
#1
Ovlak
Pa que quieres saber eso jaja saludos
6
K
81
#4
oghaio
#1
0
K
20
#5
jonolulu
#1
Te faltan las mayúsculas
0
K
18
#3
laruladelnorte
Acreditar que Pradas incurrió en una contradicción en el juzgado de Catarroja al descargar la responsabilidad del aviso en los técnicos no es baladí. La jueza considera que, si la notificación se hubiera enviado antes, se habrían salvado vidas. El mensaje se coló en los móviles el día de la desgracia a las 20.11 horas, cuando se amontonaban los muertos, fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.
Mintieron desde el minuto uno y siguen sosteniendo esa mentira a pesar de todas las evidencias.
Esas muertes no pueden quedar impunes y merecen que se les haga justicia,nada les devolverá la vida pero al menos será un consuelo para sus familias.
3
K
46
#6
tul
#3
estaria muy bien que al menos por una vez los integrantes de la banda criminal pepera pagaran lo que dicta la justicia por sus actos pero en este pais no parece posible algo asi
1
K
22
#7
laruladelnorte
#6
Y menos cuando la justicia come de su mano,a ver si esta jueza consigue hacerla de verdad.
1
K
22
#2
colipan
El PP preparando martillos para el disco de la grabación.
2
K
35
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
