La jueza archiva finalmente la causa del Tarajal al aplicar la doctrina Botín a los guardias civiles

La muerte de 15 inmigrantes en el mar en 2014 cuando intentaban llegar a la playa del Tarajal (Ceuta) no irá a juicio. La juez de Ceuta que hace un mes procesó a 16 agentes de la Guardia Civil ha aceptado el recurso de la fiscalía, que pidió archivar el caso. La jueza explica que lo hace en aplicación de la doctrina Botín, según la cual cuando no acusa la fiscalía hay delitos que no se pueden perseguir solo con la acusación popular, en este caso las ONG de defensa de los inmigrantes.