La jueza de Andorra envía a España la querella, más detallada, contra Rajoy por la operación Catalunya

La jueza de Andorra ya ha enviado al juzgado de instrucción 32 de Madrid la Comisión Rogatoria Internacional (CRI) para que comunique al expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz que continúan teniendo una causa penal en el Principado: la querella presentada contra ellos por los hermanos Cierco, dueños de Banca Privada de Andorra (BPA) y del Instituto de Derechos Humanos de Andorra, con la entidad catalana Drets, por haber coaccionado a los titulares de este banco...