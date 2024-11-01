edición general
La jueza de Andorra envía a España la querella, más detallada, contra Rajoy por la operación Catalunya

La jueza de Andorra ya ha enviado al juzgado de instrucción 32 de Madrid la Comisión Rogatoria Internacional (CRI) para que comunique al expresidente del Gobierno del PP, Mariano Rajoy, y a los exministros Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz que continúan teniendo una causa penal en el Principado: la querella presentada contra ellos por los hermanos Cierco, dueños de Banca Privada de Andorra (BPA) y del Instituto de Derechos Humanos de Andorra, con la entidad catalana Drets, por haber coaccionado a los titulares de este banco...

#3 laruladelnorte
Precisamente, el comisario jubilado José Manuel Villarejo declaró este martes como testigo ante la jueza de Andorra y aseguró que la actuación policial, en la que él participó con agentes del CNI, era conocida y ordenada por la Moncloa para controlar a los políticos rivales, especialmente en Catalunya. Es decir, corrobora la implicación del Gobierno de Rajoy.

Para sorpresa de nadie.
#5 candonga1
El mismo que califica de estercolero, nazis, dictaduras a otros países, votando irrelevante este envío, menuda coherencia, pozzí.
JuanCarVen #6 JuanCarVen *
#5 no esperaba menos de un pro-sionistas. :troll:. Un tema que cualquiera que defienda el estado de derecho vería como algo correcto el siempre vota negativo.
Milmariposas #1 Milmariposas *
Todos los higos corruptos están llegando a su punto de madurez para su caída.

Sarkozy ha sentado cátedra... xD
Gandark_S1rk #2 Gandark_S1rk
#1 esos se agarran a la rama
calde #4 calde
VENGAAAA!!!! M.RAJOY AL TRUYO! SIIIIII!!!!

:popcorn:
smilo #7 smilo
#4 será cuando identifiquen al tal Mariano R. No?
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#7 Tú hablas de un gran filósofo que fue un presidente del gobierno que ya tal.
M. Rajoy no tiene nada que ver.
