El juez pide el pasaporte a Begoña Gómez e imputa a una alto cargo de Moncloa

El juez de Instrucción 41 de Madrid ha imputado a Judith González Pedraz, secretaria de Presidencia del Gobierno, en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez y contra su asesora Cristina Álvarez. Asimismo, el juez Peinado ha pedido el pasaporte de Begoña Gómez y de su asesora. González está citada a declarar el 12 de noviembre a las 9.30 horas.
Si fuera una partida de mus esto vendría a ser un órdago.