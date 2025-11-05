edición general
El juez pide el pasaporte a Begoña Gómez e imputa a una alto cargo de Moncloa

El juez pide el pasaporte a Begoña Gómez e imputa a una alto cargo de Moncloa

El juez de Instrucción 41 de Madrid ha imputado a Judith González Pedraz, secretaria de Presidencia del Gobierno, en la causa que se sigue contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez y contra su asesora Cristina Álvarez. Asimismo, el juez Peinado ha pedido el pasaporte de Begoña Gómez y de su asesora. González está citada a declarar el 12 de noviembre a las 9.30 horas.

#1 candonga1
Ay Perro Chánchez... cuánta razon tenía Niemoller en su famoso poema y tú sin hacerle caso cuando podías haber evitado todo esto...
3 K 36
#2 Astur_
#1 Niemoller, es el coletas?
0 K 11
#3 candonga1
#2 El coletas podría ser su profeta.

xD
0 K 18
sotillo #12 sotillo
#1 Yo creo que no se libraba, hay una parte decida a lo que sea
0 K 10
tricionide #6 tricionide
parece de risa lo de este juez, pero da mucha pena
1 K 20
alcama #9 alcama
#6
La Audiencia avala a Peinado sobre la malversación en el caso de Begoña Gómez y apunta a La Moncloa
elpais.com/espana/2025-06-25/la-audiencia-avala-a-peinado-sobre-la-mal
1 K -6
pitercio #5 pitercio
¿Teme que se fugue a Venezuela?
1 K 19
#8 vantablack
#5 podría entenderse que le retira el pasaporte, pero si se lee la noticia es para saber la fecha de los viajes realizados al extranjero
3 K 37
pitercio #11 pitercio *
#8 si le pregunta, se los dice. Hasta le manda una fotocopia. Además sólo tendrá sello de sitios exóticos,.las escapadas en BlaBlaCar a Andorra no salen. Lo qué puede pretender este tumor de persona es que no se vaya de vacaciones en Navidad.
0 K 12
#10 solojavi
Eso tiene implicaciones serías ya que le impedirá viajar con Pedro Sánchez por el extranjero.
Si fuera una partida de mus esto vendría a ser un órdago.
0 K 8
#4 ZamoraBigote
¿Peinado ha escrito bien "pasaporte"? Ya sabemos que este hombre es un peligro con la redacción.
0 K 7
javibaz #7 javibaz
#4 quería poner pajaporte. :troll:
0 K 14

