edición general
20 meneos
43 clics
El juez Peinado sienta ante un jurado popular a Begoña Gómez porque su asesora le ayudaba a enviar los correos electrónicos

El juez Peinado sienta ante un jurado popular a Begoña Gómez porque su asesora le ayudaba a enviar los correos electrónicos

En un auto, fechado el martes, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito “en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado” respecto a Begoña Gómez, a su asesora y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. De esta manera, el juez Peinado cierra la investigación judicial más estrafalaria de los últimos años, un proceso que ha estado marcado por los errores e irregularidades, por la influencia de la extrema derecha (organizaciones fascistas han dirigido

| etiquetas: juez peinado
16 4 3 K 142 actualidad
12 comentarios
16 4 3 K 142 actualidad
pedrobotero #2 pedrobotero
Aun va a acabar imputando a los componentes del jurado popular...
3 K 50
#3 Marisadoro *
#2 Investigarán si compraron alguna prenda de montaña a Barrabés o algún familiar estudió en IE Business School de Güemes.
0 K 13
Ankor #4 Ankor
#2 Siempre y cuando no den con el veredicto que desea el Sr Juez.
2 K 32
ummon #12 ummon
#2 Hala, mira que sois exagerados.
De eso nada lo que quiere, en el santo nombre de la justicia, es imputar y declarar culpable a cualquiera que no sea votante del PP o de VOX.
Hay que salvar a España, que no se os olvide de cual es el objetivo de todo esto…
:clap:
0 K 12
Quel #9 Quel *
Lo de "le ayudaba a enviar correos" suena tan a eufemismo como si leyeras que "la pareja de Ayuso está siendo juzgado por una error de na'a al hacer una sumita".

Pero supongo que para algunos hay eufemismos buenos y eufemismos malos.
:roll:
1 K 11
#7 bizcobollo
Aunque fuera cierta lo de los correos, cómo puede ser culpa de Begoña Gómez? Acaso le ponía una pistola en la sien para que los enviara?
Si no median amenaza o coacciones, cómo puede ser responsabilidad de Begoña, que en el fondo no tiene ningún poder?
0 K 6
ExLibris #8 ExLibris
Tanto escándalo y recursos por una tontería....
0 K 6
#1 meneame_la_lefa
Pues nada, ya estamos todos. Begoña, el hermanísimo, el Fiscal y en breve todos los Secretarios de Organización de Pedro Sánchez en el banquillo. Ya es mala suerte que el 100% de tu entorno sea corrupto y tú seas merecedor del Nobel de la Paz.
0 K 6
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 no está mal para tu segundo comentario en Menéame
2 K 26
#6 meneame_la_lefa
#5 El primero es igual
0 K 6
obmultimedia #10 obmultimedia *
#1 Esto es como la de aquella diputada de Podemos que cogio una sola vez a uno de los hijos de Irene Montero y le montaron una investigacion y juicio.
Un esperpento.

Esto es LAwfare de manual, como no tenemos nada corrupto de ti, jodemos a tu familia y allegados para que acabes dimitiendo por cansancio.
0 K 11
#11 meneame_la_lefa
#10 Claro amigo, cuando es la izquierda, todo es lawfare. Cuando es la derecha, todos son culpables, incluso sin juicio ni condenas.
0 K 6

menéame