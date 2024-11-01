El juez Peinado sienta ante un jurado popular a Begoña Gómez porque su asesora le ayudaba a enviar los correos electrónicos

En un auto, fechado el martes, el magistrado acuerda la transformación de la pieza separada en la que investigaba este delito “en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado” respecto a Begoña Gómez, a su asesora y también respecto al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. De esta manera, el juez Peinado cierra la investigación judicial más estrafalaria de los últimos años, un proceso que ha estado marcado por los errores e irregularidades, por la influencia de la extrema derecha (organizaciones fascistas han dirigido