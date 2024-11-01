edición general
El juez Peinado señala directamente a Sánchez y convierte el 'caso Begoña' en un juicio público y político

“Las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos", expone el juez.

capitan__nemo #4 capitan__nemo
Habrá que hacer manifestaciones frente al cgpj
XtrMnIO #10 XtrMnIO
Y las pruebas son? Porque hasta ahora sólo hay recortes de internet que presentó la asociación de ultraderecha Manos Limpias.
vviccio #9 vviccio
Chicles Peinado & Hurtado su sabor dura y dura, por lo menos, hasta las próximas elecciones.
#2 Vactor20
Prevaricacion pura y dura
Kmisetas #1 Kmisetas
El presunto tráfico de influencias de Begoña Gómez no se entiende sin su parentesco con Sánchez. Y aquí está el punto político: si no fuese la mujer del presidente, nadie le habría abierto las puertas de contratos públicos ni habrían circulado millones en torno a su “cátedra”.

Ahora toca hacerse las víctimas, pero lo cierto es que el juez no inventa nada: describe la obviedad de que la relación directa con Moncloa es la llave que abrió cada negocio. Y lo que empezó como el “caso Begoña” inevitablemente termina siendo también el “caso Sánchez”.
LaInsistencia #3 LaInsistencia *
#1 Tampoco escribe prueba alguna de algo, y lleva meses intentando encontrar algo solido a lo que disparar. Es como si yo te digo que la carrera política de la hija de Peinado no se entiende sin el papel de su padre en este juicio. Just sayin'...
meroespectador #5 meroespectador
#1 Si no tiene pruebas de nada, entonces inventa, si inventa.
pitercio #6 pitercio *
#1 eso lo que describe es el negocio Borbón S.L. que franquició a Urdanga & Palma :troll:
#7 Vactor20
#1 vaya, un marzo de 2025 defendiendo la prevaricación, no lo hubiera imaginado nunca. Palmero de pacotilla.
Dene #8 Dene
#1 un juez no debe hablar mas que con pruebas. si las hay, que las presente.
la misma sensacion queda con Alberto Quirón, nunca hubieran circulado millones en torno a su persona si no estuviera relacionado con quien esta, pero si no se han podido encontrar pruebas suficientes (por no hablar de la manga ancha de los jueces con según-quien), pues toca joderse y dejar que se vaya. Tu tienes alguna duda de que Alberto Quiron hubiera logrado los contratos que se sacó si no se metiera en la cama con quien se mete? pruebas, pruebas, pruebas
#11 maestrodenada
#1 y eso lo ordenó sanchez? O Begoña? O es que somos tan lameculos en españa que por quedar bien al hijo de la amcalde le adulamos? Si es por iniciativa propio de los demas que culpa tiene sanchez? Si sanchez llam y dice oye dale a mi señora un cargo habría que ir a por el pero sino que delito a cometido
