El juez Peinado señala directamente a Sánchez y convierte el 'caso Begoña' en un juicio público y político

“Las acciones llevadas a cabo por la inicial investigada Begoña Gómez, derivada de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno, es la causa que se considera fundamental para poder apreciar la posible concurrencia del delito de tráfico de influencias, y como consecuencia de ellos, los posibles restantes delitos", expone el juez.
Ahora toca hacerse las víctimas, pero lo cierto es que el juez no inventa nada: describe la obviedad de que la relación directa con Moncloa es la llave que abrió cada negocio. Y lo que empezó como el “caso Begoña” inevitablemente termina siendo también el “caso Sánchez”.
la misma sensacion queda con Alberto Quirón, nunca hubieran circulado millones en torno a su persona si no estuviera relacionado con quien esta, pero si no se han podido encontrar pruebas suficientes (por no hablar de la manga ancha de los jueces con según-quien), pues toca joderse y dejar que se vaya. Tu tienes alguna duda de que Alberto Quiron hubiera logrado los contratos que se sacó si no se metiera en la cama con quien se mete? pruebas, pruebas, pruebas