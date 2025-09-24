edición general
5 meneos
23 clics

El juez Peinado se querella contra Marlaska por sus ataques a la instrucción de Begoña Gómez

El juez Peinado emprende acciones por injurias y calumnias contra Marlaska, al que reclama una indemnización del 50.000 euros

| etiquetas: juez peinado , marlaska , demanda
4 1 1 K 33 actualidad
2 comentarios
4 1 1 K 33 actualidad
#1 visk0vitz
Pelea de titanes! Si no lo han sentado en el banquillo por las cargas policiales a huelguistas y las barbaridades en el estrecho, que pudiera ser imputado por meterse con el que ha podido hacer y está haciendo da buena muestra de la mierda de justicia que tenemos en esta broma de mal gusto llamada España.
3 K 47
Cehona #2 Cehona
Solo les puede criticar al poder judicial MAR.
El resto, querellado.
0 K 16

menéame