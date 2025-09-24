·
El juez Peinado se querella contra Marlaska por sus ataques a la instrucción de Begoña Gómez
El juez Peinado emprende acciones por injurias y calumnias contra Marlaska, al que reclama una indemnización del 50.000 euros
juez peinado
marlaska
demanda
actualidad
#1
visk0vitz
Pelea de titanes! Si no lo han sentado en el banquillo por las cargas policiales a huelguistas y las barbaridades en el estrecho, que pudiera ser imputado por meterse con el que ha podido hacer y está haciendo da buena muestra de la mierda de justicia que tenemos en esta broma de mal gusto llamada España.
#2
Cehona
Solo les puede criticar al poder judicial MAR.
El resto, querellado.
