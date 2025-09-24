El juez Peinado propone juzgar con jurado a Begoña Gómez por los otros cuatro delitos que le atribuye en la pieza principal del caso

El juez Juan Carlos Peinado también ha acordado tramitar por la vía del jurado el resto de delitos que atribuye a Begoña Gómez. El magistrado investiga a la mujer del presidente del Gobierno, a la asesora Cristina Álvarez y a Carlos Barrabés y les cita el próximo 6 de octubre.
| etiquetas: peinado , justicia , begoña gómez
Lo que no estamos escuchando todos los días el el MEGADELITO de Montoro que debería abrir todos los telediarios todos los días
llevándose millones de todos los españoles y legislando para que empresas tochas se lleven muchos más millones de todos los españoles
peeeero es que la ayudante de Moncloa mandó unos correos que no le respondían por cargo
Tócate la flauta maripili
(y dirás eso es 'y tú más'. no, eso es y 'tu mucho más multiplicado por muchos millones')
el pueblo, dice
delitos que puede juzgar.
www.ineaf.es/tribuna/cual-es-la-figura-del-jurado-popular-en-espana/
Homicidio
Amenazas
Omisión del deber de socorro
Allanamiento de morada
Infidelidad en la custodia de documentos
Cohecho
Tráfico de influencias
Malversación de caudales públicos
Fraudes y exacciones ilegales
Negociaciones prohibidas a funcionarios
Infidelidad en la custodia de presos
Así que deja de esparcir bulos, ya.
La Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado solo permite que sean juzgados por jurado ciertos delitos. Si alguno de los delitos imputados no está en ese catálogo, no puede ir ante jurado. Apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios NO lo están. Además, para que un delito sea llevado ante jurado, no basta con que esté en el catálogo: debe haber indicios racionales de comisión del delito, imputación concreta a personas, y demás requisitos legales que esa ley exige.
La próxima vez piénsatelo dos veces antes de venir aquí a dar lecciones morales y a acusar de otros de esparcir bulos cuando eres tú el que está desinformando. Mereces que te cosan a negativos.
Se pusieron de lado con el estado profundo heredado de la dictadura cuando este manipuló al país entero respecto a Podemos, y ahora se les ha vuelto MUY en su contra. Porque al final, si dejas que una sociedad se construya sobre relatos y no… » ver todo el comentario
Lo que se puede llegar a hacer con unos recortes de prensa, cuando tienes familiares en el Partido Podrido.
Tampoco se puede descartar que, mediante el uso no autorizado de un vehículo espacial de la agencia espacial europea con la acreditación de su marido, se dirigiese hacia el sol para aprovechar el tirón de su gravedad y acelerase rodeando el astro… » ver todo el comentario