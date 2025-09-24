edición general
El juez Peinado propone juzgar con jurado a Begoña Gómez por los otros cuatro delitos que le atribuye en la pieza principal del caso

El juez Juan Carlos Peinado también ha acordado tramitar por la vía del jurado el resto de delitos que atribuye a Begoña Gómez. El magistrado investiga a la mujer del presidente del Gobierno, a la asesora Cristina Álvarez y a Carlos Barrabés y les cita el próximo 6 de octubre.

11 3 0 K 147 actualidad
#4 bestiapeluda
#3 Dado que no hay pruebas sólidas de ningún delito, a las que se debería haber llegado en la fase de instrucción, lo que le queda es buscar a unos ignorantes que condenen a esta mujer. En Brasil funcionó y metieron a Lula en la cárcel, la derecha no tiene principios.
12 K 155
Kmisetas #7 Kmisetas
#4 y la izquierda traiciona sus principios morales una y otra vez, como demuestra la noticia. Pasa de excusa a autoinculpación ella misma en una sola frase.
2 K -10
#10 bestiapeluda
#7 ¿de qué izquierda hablas? ¿Hay algo "de izquierdas" en esta noticia?
3 K 55
Ze7eN #23 Ze7eN
#10 Se ha quedado sin argumentos y ha cortocircuitado.
1 K 36
Tito_Keith #15 Tito_Keith
#7 mira nen, que estamos hablando todos los días de tres correos electrónicos al mes que madre mia, que eso es ilegal.
Lo que no estamos escuchando todos los días el el MEGADELITO de Montoro que debería abrir todos los telediarios todos los días
llevándose millones de todos los españoles y legislando para que empresas tochas se lleven muchos más millones de todos los españoles
peeeero es que la ayudante de Moncloa mandó unos correos que no le respondían por cargo
Tócate la flauta maripili
(y dirás eso es 'y tú más'. no, eso es y 'tu mucho más multiplicado por muchos millones')
2 K 24
acido303 #16 acido303
#7 No cómo la derecha, que cómo no tiene principios no traiciona nada. Te han dado ya tu galletita?
0 K 6
Kmisetas #20 Kmisetas
#16 Sal de tu cámara de eco, te vendrá bien.
0 K 6
Ze7eN #22 Ze7eN
#20 Le dijo la sartén al cazo.
0 K 18
Sandman #8 Sandman
#4 Y luego el hecho de considerarla funcionaria pública para poder acusarla de malversación, por el hecho de haber dado una cátedra en la que no cobraba. Cogido por los pelos como poco.
7 K 88
#12 Cincocuatrotres
#4 le han juzgado ya? Yo veo delitos como pianos, el jurado del pueblo decidirá...
0 K 6
#14 bestiapeluda *
#12 Y Peinado también los ve, sin pruebas ni ná. Con una justicia como esa, y unos justicieros como tú, tenemos una democracia perfecta

el pueblo, dice xD xD
0 K 8
Sandman #6 Sandman
#2 El jurado popular tiene una mayor tendencia a declarar la culpabilidad: cadenaser.com/nacional/2025/09/24/el-92-de-los-juicios-con-jurado-popu
3 K 64
Ze7eN #18 Ze7eN
#2 Además de lo que estupendamente te han contestado #5 y #6, un jurado popular carece de conocimientos técnicos de derecho, algo crítico en juicios como estos. Además existe un riesgo de arbitrariedad, pero sobre todo de influencia emocional o mediática, que creo que es la intención del juez Peinado. La derecha controla absolutamente TODOS y CADA UNO de los medios de comunicación de este país (prensa escrita nacional y televisiones), con lo cuál sabe que la mayoría van a estar condicionados.…   » ver todo el comentario
2 K 41
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

delitos que puede juzgar.

www.ineaf.es/tribuna/cual-es-la-figura-del-jurado-popular-en-espana/


Homicidio
Amenazas
Omisión del deber de socorro
Allanamiento de morada
Infidelidad en la custodia de documentos
Cohecho
Tráfico de influencias
Malversación de caudales públicos
Fraudes y exacciones ilegales
Negociaciones prohibidas a funcionarios
Infidelidad en la custodia de presos
2 K 54
Ze7eN #1 Ze7eN
Ya va a cara descubierta, recurriendo al jurado popular como si fuera el comodín del público.
3 K 47
#2 Dogkiller
#1 ¿y qué implicación tiene lo del jurado popular?
0 K 6
Kmisetas #3 Kmisetas
#1 El jurado popular no es un capricho del juez Peinado ni un “comodín del público”: está en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995, impulsada y aprobada precisamente por la PSOE. Son delitos de corrupción, tráfico de influencias y similares los que deben pasar por jurado. O sea, que si a Begoña la sientan frente a doce ciudadanos no es persecución, es que se está aplicando la norma que su propio partido puso en marcha cuando vendía “más democracia y participación ciudadana”. Karma legislativo.

Así que deja de esparcir bulos, ya.
1 K 12
manzitor #11 manzitor
#3 ¿de verdad crees que lo que hace este juez es casual y no intencionado?. Sea legal o no, creo que Peinado lo hace con toda la idea. Si un 90 % de las sentencias de jurado son condenatorias... pues mejor jurado que magistrado, y si son de Madrid, donde el % de espectro ideológico conservador es muy elevado... incremento las posibilidades.
2 K 34
Ze7eN #21 Ze7eN *
#3 ¿Qué bulo he esparcido, ignorante?

La Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado solo permite que sean juzgados por jurado ciertos delitos. Si alguno de los delitos imputados no está en ese catálogo, no puede ir ante jurado. Apropiación indebida, intrusismo profesional y corrupción en los negocios NO lo están. Además, para que un delito sea llevado ante jurado, no basta con que esté en el catálogo: debe haber indicios racionales de comisión del delito, imputación concreta a personas, y demás requisitos legales que esa ley exige.

La próxima vez piénsatelo dos veces antes de venir aquí a dar lecciones morales y a acusar de otros de esparcir bulos cuando eres tú el que está desinformando. Mereces que te cosan a negativos.
1 K 26
Mangione #9 Mangione *
#1 Tenemos una memocracia de latrocinio muy estúpida: el PSOE siempre se pliega al statu quo, como si eso le fuese a valer una palmadita en la espalda de los que dejan caer migas del festín, todo para que al final se lo coman sus propias miserias.
Se pusieron de lado con el estado profundo heredado de la dictadura cuando este manipuló al país entero respecto a Podemos, y ahora se les ha vuelto MUY en su contra. Porque al final, si dejas que una sociedad se construya sobre relatos y no…   » ver todo el comentario
1 K 21
XtrMnIO #13 XtrMnIO
Y como condena, la horca.

Lo que se puede llegar a hacer con unos recortes de prensa, cuando tienes familiares en el Partido Podrido.
2 K 39
Javi_Pina #17 Javi_Pina
Y que de gracias que no ha sido juicio por combate
0 K 10
#19 Jodere
Un juez prevaricador, corrupto y parcial, no tenia ya que estar en activo.
0 K 9
meroespectador #24 meroespectador *
Deberían juzgarla por que no está claro si fue ella la que, mediante tele hipnosis, indujo al novio de Ayuso a llevarse 2 millones de euros en comisiones por mascarillas y crear sociedades pantalla así cómo facturas falsas para defraudar a hacienda.
Tampoco se puede descartar que, mediante el uso no autorizado de un vehículo espacial de la agencia espacial europea con la acreditación de su marido, se dirigiese hacia el sol para aprovechar el tirón de su gravedad y acelerase rodeando el astro…   » ver todo el comentario
0 K 7

