El juez Peinado pide a la UCO analizar los correos electrónicos enviados por Begoña Gómez desde 2018

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos electrónicos recibidos y enviados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde la cuenta que le asignaron en Moncloa entre 2018 y septiembre de 2025. A través de una providencia dictada este domingo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha remitido a la UCO estos correos, después de que la Presidencia del Gobierno le haya enviado una copia de estos mensajes…