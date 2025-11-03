edición general
El juez Peinado pide a la UCO analizar los correos electrónicos enviados por Begoña Gómez desde 2018

El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice los correos electrónicos recibidos y enviados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, desde la cuenta que le asignaron en Moncloa entre 2018 y septiembre de 2025. A través de una providencia dictada este domingo, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha remitido a la UCO estos correos, después de que la Presidencia del Gobierno le haya enviado una copia de estos mensajes…

oceanon3d #5 oceanon3d
Rápido; algo para tapar lo de Mazon.

Y la UCO con un supuesto informe de Torres sobre las mascarillas.

Leopoldo, Peinado y el coronel el Balas como los tres mosqueteros, todos a una, trabajado hoy lunes justo cuándo el PP más lo necesita.

No creo en las casualidades ... a veces si; pero cuando es una docena de veces se parece más a una campaña premeditada.
5
pitercio #3 pitercio
Deja ya de hacer el ridículo, Peinado.
3
#8 concentrado
Tras la dimisión de Mazón y el inicio del juicio al fiscal general han empezado a llegar camionetas de RedBull a los juzgados y los cuarteles de la guardia civil. Nunca había visto tanta actividad en ellos ni en la UCO.
1
JuanCarVen #7 JuanCarVen
No es una investigación prospectiva, pero se parece mucho.
2
reivaj01 #2 reivaj01
Vaya, ahora que la UCO por fin se iba a poner a redactar el informe sobre la IDA y su novio tendrá que dejarlo, una vez más, para atender esta petición mucho más importante.
1
#9 Albarkas
Peinado es como esos camiones que se meten en los carriles de frenado de emergencia que parece que se los van a pasar de largo sin frenar. Pero no.
0
Quel #1 Quel
Bienvenido a Peinéame.
1
almadepato #4 almadepato
#1 El que les habría encantado tener en la investigación de lo sucedido en la DANA
2
#6 Galton
#1 Pecas ¿Eres tú?
3

