El juez Peinado dijo el 5 de mayo que Begoña Gómez no podía cometer malversación: “Donde dije digo…”

El magistrado saca adelante una querella de Vox a pesar de que el Tribunal Supremo indicó que no existía delito de malversación

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Arrastrando por el suelo la justicia de este país. Y muchos callan como meretrices.
victorjba #7 victorjba
#1 El que puede hacer, hace, y los demás se callan.
valandildeandunie #10 valandildeandunie
#8 Manolitro, para trolear con gracia hay que ser mínimamente inteligente, con no cagarse encima basta.
Pero no es tu caso.
#12 manolo_tenaza
#10 Es el mismo comentario que el más votado hace unos días, pero cambiado una palabra

TikisMikiss #17 TikisMikiss
#12 Positivo porque aunque detesto a los fachuzos, la verdad es que es buen bofetón el que has soltado.

De hecho pensaba que habías vuelto en modo berserker soltando las típicas carajilladas de bar, no me esperaba que hubieras copiado el comentario del lado contrario.
#18 manolo_tenaza
#17 ¿Pero de qué lado contrario? xD xD ¿Criticar a la izquierda me convierte en derechuzo? Yo es que flipo
TikisMikiss #19 TikisMikiss *
#18 Hombre amigo, yo te estuve leyendo durante bastante tiempo cuando estabas vivo y no te recuerdo precisamente de izquierdas...
valandildeandunie #11 valandildeandunie
#9 Justamente Manolitro empezó a usar el ignore a mansalva poco tiempo antes de que lo banearan. De hecho, lo hizo conmigo días antes.

#14 Leon_Bocanegra
#11 si pero Manolito no copiaría un mensaje tuyo y le cambiaría una palabra. Usaba sus propios comentarios.
#6 Leon_Bocanegra
El juez peinado dirá lo que sus amos le digan.
Pacman #15 Pacman
Si el propio presidente puede cambiar de opinión y le aplaudís con las orejas, un simple juez también debería poder :troll:
#16 Leon_Bocanegra
#15 como chascarrillo no te niego que está muy bien.

Pero el cambio de opinión del juez no es tal, lo que está cambiando no es su opinión, está cambiando el delito de malversación para que encaje en la denuncia de los subnormales de vox.

Sigamos riéndoleas gracias a este señor. Que cuando llegue el día en que se cambie un delito ,no para atacar a un poderoso o a su mujer, sino para atacar a un mindundi como nosotros o nuestras mujeres, verás tú que puta risa. Va a ser el despiporre
#20 PerritaPiloto
#15 Después de repetir elecciones y que vuelva a salir el mismo resultado, un candidato a la investidura puede cambiar de opinión y pactar. Más que nada plriwe si repiten elecciones de nuevo su resultado será aún peor. Es una situación diferente.


En el caso de Peinado es de traca. Está haciendo una investigación prospectiva. No encuentra nada, pero sabe que quiere dictar sentencia de culpabilidad contra Begoña Gómez. No puede ser malversación, porque Begoña Gómez no es funcionaria. En todo caso lo cometería otra persona, funcionaria, que le da el dinero a ella para que sea quien lo gaste.

Pero la ley es clara, y Peinado ha demostrado reiteradamente no conocerla, y no cumplir sus funciones cuando el caso no le interesa.
millanin #4 millanin
El que pueda prevaricar que prevarique
Carnedegato #2 Carnedegato
Menudo panfleto el Plural.
valandildeandunie #5 valandildeandunie *
#3 Se nota que eres de derechas, y por lo tanto tienes las capacidades cognitivas por debajo de lo mínimo para poder ser considerado normal, de ahí que no sepas que la evidencia empírica de la que hablaba un servidor está escrita blanco sobre negro en papers publicada en rigurosas revistas científicas.

journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797611421206

Por cierto, Manolín, te van a volver a banear la cuenta. Que encima te la creaste cuando aún tenias la tuya de Manolitro activa.

www.meneame.net/user/--136355--/commented

Para trolear hay que ser listo, cosa que tú evidentemente no eres.
Es que es tan evidentemente que no eres listo que activaste esta cuenta dormida al poco tiempo de banearte la principal.
#8 manolo_tenaza
#5 Yo no he votado nunca a la derecha. El criticar a la izquierda no me convierte en votante del PP. Es algo que tu cerebro limitado y primitivo es incapaz de entender.
#9 Leon_Bocanegra *
#5 No creo que sea Manolitro. Manolitro no metía en el ignore a nadie o casi nadie y rara vez entraba en conversación con los demás. Y este pavo mete en el ignore a todo aquel que desmonta las putas gilipolleces que escribe, y entra en conversación cuando algun incauto trata de darle argumentos.
En #_3 hace unos de los mejores ejercicios de proyección que he visto en mucho tiempo.
Este no es Manolitro. Es un astroturfer de los más cutres de meneame.
#13 Leon_Bocanegra
#5 además Manolitro sabía escribir, jamás tendría fallos gramaticales tan grandes como los de este pollo .
Ludovicio #21 Ludovicio *
#5 No se si será de derechas o no. Lo que es seguro es que es una cuenta profesional. Está aquí para crear opción.

Esas cuentas usan los principios de propaganda de Goebbels al pie de la letra.

Aquí tienes un ejemplo claro de principio de transposición.

#astroturfing
