11
meneos
9
clics
El juez Peinado aparca en “este momento” la investigación sobre el rescate de Air Europa, pero abre la puerta a que se retome
El magistrado indica cómo podría moverse el comisionista Aldama para que se volviera a “valorar” esa parte del caso contra Begoña Gómez.
|
etiquetas
:
air europa
,
juez peinado
,
investigación
,
begoña gómez
relacionadas
#2
Ankor
Lo retomara alla unos meses antes de las elcciones, no sea cosa que no encuentre nada y tenga que dejarlo.
5
K
63
#4
vviccio
Las grietas del sistema a la vista de todos.
1
K
28
#3
Antipalancas21
Poco le queda ya de mangonear y crear bulos y mentiras en las declaraciones de los testigos y encausados, ese juez lleva tiempo cagandola y ni sus compañeros le soportan ya,
0
K
20
#5
Cehona
El juez Peinado no solo tiene una hija concejal del PP, su pareja trabaja para Almeida, justo el alcalde al que dejó caer una causa judicial donde estaba involucrado junto a OkDiario.
Pero la Justicia es independiente y el CGPJ se reune una vez al mes, para no agobiarlos.
0
K
15
#1
Mutiko30
Este Juez pasada a la historia como el juez más partidista y su forma de proceder será estudiado como paradigma del lawfare.
0
K
6
Pero la Justicia es independiente y el CGPJ se reune una vez al mes, para no agobiarlos.