El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO

Juan Sánchez Yepes, que acusó a los agentes que le investigan de haber realizado "espionaje con objetivos políticos", tratará de convencer al instructor de que no ha cometido ningún delito. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interroga como imputado este viernes al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes en el marco de una causa en la que se investiga un fraude con la empresa Gaslow de 136 millones en el IVA de los hidrocarburos.