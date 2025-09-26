edición general
El juez Pedraz interroga al capitán de la Guardia Civil imputado que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO

Juan Sánchez Yepes, que acusó a los agentes que le investigan de haber realizado "espionaje con objetivos políticos", tratará de convencer al instructor de que no ha cometido ningún delito. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, interroga como imputado este viernes al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes en el marco de una causa en la que se investiga un fraude con la empresa Gaslow de 136 millones en el IVA de los hidrocarburos.

| etiquetas: juez pedraz , interroga capitan gc , denuncio irregularidades exjefe uco
3 comentarios
vviccio #1 vviccio
Pedraz, el juez de la Mocro Maffia...
Antipalancas21 #3 Antipalancas21 *
#1 Si, es uno de los suyos, los deja irse impunemente.
#2 Toponotomalasuerte
Cada vez que veo a este tío y a otros como el, siento vergüenza de en las manos en las que están las instituciones de España.
