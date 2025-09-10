edición general
El juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio en las protestas en La Vuelta contra el equipo israelí

El juez ha preguntado a la Fiscalía su postura sobre si admitir o no a trámite la denuncia, que se dirige contra organizaciones y partidos políticos que "han promovido activamente la exclusión" del equipo israelí de la competición

XtrMnIO #2 XtrMnIO
A defender los derechos humanos ahora lo llaman "odio".
Torrezzno #12 Torrezzno
#2 y los derechos humanos de los ciclistas? :troll:
tul #21 tul
#12 desde cuando son humanos los ciclistas :troll:
#14 Katos
#2 si tu trabajas y hay unos capullo que consideran que tu trabajo no es digno por el sponsor de tu empresa y su país de origen es delito de odio. Efectivamente.

Supongo que no tienes dinero en ningún banco mayoritario y por lo tanto que subenciona a Israel ¿verdad?. Triodos te salvaría. Pero lo dudo.
#18 Nusku
#14 Joder como le das al alpiste!
victorjba #17 victorjba
#2 A hacer títeres lo llamaron terrorismo.
Romfitay #26 Romfitay
#2 A actuar pacíficamente contra el exterminio de seres humanos, más bien.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Delito de odio... contra quien ? contra los genocidas sionistas ?
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#3 no hubo quien dijo que era delito de odio odiar a los nazis?
#1 IsraelEstadoGenocida
Tocatelos….
#10 Leon_Bocanegra
Pero por qué odiáis a los pobres genocidas? Bastante están sufriendo ya con el miedo de que algún niño salga vivo de esta y después se haga terrorista, como para encima tener que aguantar vuestro odio.
#6 Hombre_de_Estado
Por odiar el odio, supongo.
OCLuis #7 OCLuis *
Dictadura franquista: época de especial placidez.
Protestar contra un genocidio: delito de odio.
España: Democracia plena.
soyyoooooo #25 soyyoooooo
#7 Seguro que si durante el franquismo todo el mundo hubiera escupido a cruyff en el barca (por ejemplo) el franquismo habría acabado mucho mucho antes pero no había redes sociales para pensarlo, una pena
Macadam #5 Macadam
Delito de odio por sacar a la luz a los que apoyan y blanquean un genocidio... En fin
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Los sionazis que denuncian: a-com.es/somos-acom/
#13 Pivorexico *
Deberían abrir otro contra los que se opusieron a la participación de Rusia .
angelitoMagno #24 angelitoMagno
No, ahora va a resultar que el juez que señaló a tres militares USA de haber matado a José Couso y que estuvo a punto de sentarles en el banquillo de no haber sido por la reforma del PP acabando con la justicía universal, pues también es facha y quiere derribar al gobierno.

En fin.
angelitoMagno #23 angelitoMagno
Hay una denuncia, el juez de instrucción tiene que aceptarla, tras consultar con la fiscalía.

Yo se que aquí a la gente no le gusta que los jueces sigan los procesos y prefieren que las cosas se archiven sin leerlas.
Que no es la primera vez que leo críticas a un juez por no archivar algo sin más, pero bueno, en fin.
mariKarmo #22 mariKarmo
Odio? Pues claro. Mucho. Vamos no me jodas.
#29 blacar
#20 Es sencillo, mira:
- Ucrania, muy blanquitos, miles de millones, hipotecamos el futuro de Europa si hace falta
- Gaza, mas marroncillos, nos enfadamos mucho
- Congo, oscuros, nadie le hace ni puto caso

Bien.

Es esto representativo de la sociedad en conjunto: **Yo creo que NO**

Creo que una gran cantidad de personas prefieren vivir en un mundo sin genocidios
que querrían terminar la guerra de Ucrania, dejar de ver a Gazaties muertos a la hora de comer,
que no se hubiera arrasado…   » ver todo el comentario
Imag0 #19 Imag0
y a quién va a acusar? a medio país?
Veelicus #8 Veelicus
UE, cada dia mas dificil irse un dia a dormir sin vomitar.
Malinke #30 Malinke
Sí es por delito de odio, todos los organismos, partidos, países y gente que apoyó la suspensión de equipos rusos, también se les puede aplicar odio.
yoma #16 yoma *
Ya se sabe, "el que pueda hacer que haga". Si el PP se hubiera opuesto al genocidio de Gaza, este juez se hubiera estado calladito, pero claro es una forma indirecta de ir contra el gobierno.
loborojo #27 loborojo
Pero en Torre Pacheco se hizo un botellón
#28 Suikoden *
Digo yo que quienes son los presuntos acusados.¿?
Pd. ok, ya he visto que dispara a voleo,
zogo #9 zogo *
La respuesta es clara: por supuesto que es delito de odio. Pero no el que dicen.

¿Acaso alguien se cree que si no fueran musulmanes de piel marrón, 'occidente' iba a consentir el genocidio?
soyyoooooo #20 soyyoooooo *
#9 yo lo dudo es más : por qué los musulmanes, jordanos sauditas egipcios etc de piel marrón no quieren ni oír hablar de los gazaties y el hombre blanco White savior está tan preocupado y ofendido por este y no por los al menos otros siete genocidios existentes ?

Por que precisamente occidente es el que tiene que consentir o no este genocidio cuando los vecinos se dan mus? Si decimos que no consentimos se acaba el problema?

Igual el problema es que nos empeñamos en buscar soluciones sencillas a problemas complejos y creemos que el problema es no enfadarnos lo bastante con todo lo que huela remotamente al malo de turno

Hasta que llegue el turno a otro malo más malo o que sea más sencillo de identificar para odiarle a primera vista .
#15 ZamoraBigote
Crisis de este tipo clarifican el panorama. Denunciar que hay nazis en la vuelta es delito.
