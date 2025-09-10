El juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio en las protestas en La Vuelta contra el equipo israelí

El juez ha preguntado a la Fiscalía su postura sobre si admitir o no a trámite la denuncia, que se dirige contra organizaciones y partidos políticos que "han promovido activamente la exclusión" del equipo israelí de la competición
Supongo que no tienes dinero en ningún banco mayoritario y por lo tanto que subenciona a Israel ¿verdad?. Triodos te salvaría. Pero lo dudo.
Protestar contra un genocidio: delito de odio.
España: Democracia plena.
En fin.
Yo se que aquí a la gente no le gusta que los jueces sigan los procesos y prefieren que las cosas se archiven sin leerlas.
Que no es la primera vez que leo críticas a un juez por no archivar algo sin más, pero bueno, en fin.
- Ucrania, muy blanquitos, miles de millones, hipotecamos el futuro de Europa si hace falta
- Gaza, mas marroncillos, nos enfadamos mucho
- Congo, oscuros, nadie le hace ni puto caso
Bien.
Es esto representativo de la sociedad en conjunto: **Yo creo que NO**
Creo que una gran cantidad de personas prefieren vivir en un mundo sin genocidios
que querrían terminar la guerra de Ucrania, dejar de ver a Gazaties muertos a la hora de comer,
que no se hubiera arrasado… » ver todo el comentario
Pd. ok, ya he visto que dispara a voleo,
¿Acaso alguien se cree que si no fueran musulmanes de piel marrón, 'occidente' iba a consentir el genocidio?
Por que precisamente occidente es el que tiene que consentir o no este genocidio cuando los vecinos se dan mus? Si decimos que no consentimos se acaba el problema?
Igual el problema es que nos empeñamos en buscar soluciones sencillas a problemas complejos y creemos que el problema es no enfadarnos lo bastante con todo lo que huela remotamente al malo de turno
Hasta que llegue el turno a otro malo más malo o que sea más sencillo de identificar para odiarle a primera vista .