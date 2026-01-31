Un juez ordena la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, según una fuente

Un juez federal ha ordenado la liberación de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre del Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, Texas, de acuerdo con una orden judicial que obtuvo CNN. Conejo Ramos y su padre fueron detenidos por agentes de inmigración en la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis, cubierta de nieve, y trasladados a más de 2.000 kilómetros de distancia, a un centro de detención en Texas diseñado para familias. Han estado detenidos durante más de una semana.