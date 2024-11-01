Juez ordena al gobierno de Trump el regreso a EE.UU. de los inmigrantes venezolanos enviados a la megacárcel de Bukele

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este jueves a la administración de Donald Trump que permita a los inmigrantes venezolanos enviados en marzo de 2025 a la prisión de máxima seguridad Cecot, en El Salvador, regresar para continuar con sus casos de inmigración si así lo desean. El magistrado James Boasberg exigió en una orden que el Ejecutivo estadounidense que autorice el reingreso de los 137 hombres que estuvieron detenidos durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot).