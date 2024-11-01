Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Epstein

La nota, cuya veracidad no ha sido comprobada por medios estadounidenses, ha sido hecha pública, luego de que The New York Times solicitara al tribunal la semana pasada que divulgara el documento. Un juez federal de Estados Unidos hizo pública este miércoles una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate en una novela gráfica.