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Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Epstein

Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Epstein

La nota, cuya veracidad no ha sido comprobada por medios estadounidenses, ha sido hecha pública, luego de que The New York Times solicitara al tribunal la semana pasada que divulgara el documento. Un juez federal de Estados Unidos hizo pública este miércoles una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate en una novela gráfica.

| etiquetas: jeffrey epstein , archivos , élites , estados unidos , judicial
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3 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Aunque me gusta mucho USA y los millonarios, creo que tengo que aceptar la aplastante realidad...

:troll:
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Y habrá que creerlo, oficialmente es que hubo graves fallos en el sistema de vigilancia de la cárcel donde estaba Jeffrey Epstein, el Metropolitan Correctional Center, la noche de su muerte en agosto de 2019.

El área donde estaba Epstein tenía 11 cámaras, pero según un informe posterior de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, 10 no estaban grabando por fallos de discos duros y problemas técnicos.
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menéame