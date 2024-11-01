·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10778
clics
La fachosfera regresa realizando una manipulación ATROZ de un gráfico electoral (por mariKarmo)
7330
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
6063
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6337
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
4210
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
más votadas
578
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
403
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
460
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
541
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
447
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
13
clics
El juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos
Hurtado precisa que abrir juicio por revelación de secretos no implica "el sobreseimiento por otros delitos» de los que está acusado, como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos
|
etiquetas
:
garcía ortiz
,
hurtado
,
prevaricación
7
2
2
K
67
actualidad
15 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
2
K
67
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
XtrMnIO
No descarta que haya devuelto las cintas al videoclub sin revobinar.
Pedirá al videoclub del barrio el registro de todas las cintas desde el año 1980.
8
K
79
#8
XtrMnIO
#4
*reBobinar
1
K
25
#11
ummon
#4
Hala exagerado....
Lo que está haciendo es contactar con absolutamente todos los profesores que ha tenido en su vida a ver si alguna vez lo pillaron copiando en un examen.
0
K
12
#12
Kantinero
#4
Que mayor eres....
0
K
12
#5
LuCiLu
#2
debería haber algún indicio, entonces.
Un principio de prueba que permita abrir diligencias...
O eso es lo que dice la ley
2
K
24
#6
denocinha
#5
Pues así será
0
K
10
#7
iIusion
#6
Tal vez sí o tal vez no, pero cuando el río suena, patatas traigo
0
K
10
#10
victorjba
Si hay algún abogado (jaja) en la sala que me lo aclare: ¿en el juicio oral te pueden condenar por delitos por los que no has sido procesado?
0
K
20
#1
LuCiLu
¿ha cometido alguno?
1
K
18
#2
denocinha
#1
Aún no se sabe
0
K
10
#13
Sandilo
#1
El juez ve indicio de delito y por eso lo imputa, después se juzga.
0
K
6
#15
LuCiLu
#13
eso debería ser, sí, con arreglo a la ley y con el límite de la ley.
Esto es otra cosa
0
K
11
#3
Pivorexico
*
Se va hacer un Peinado ..
0
K
12
#9
ummon
¿Cómo era eso de que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario?
0
K
12
#14
Sandilo
#9
Pues bien se lo podía aplicar la izquierda en general que no para de lanzar bulos contra Ayuso.
0
K
6
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pedirá al videoclub del barrio el registro de todas las cintas desde el año 1980.
Lo que está haciendo es contactar con absolutamente todos los profesores que ha tenido en su vida a ver si alguna vez lo pillaron copiando en un examen.
Un principio de prueba que permita abrir diligencias...
O eso es lo que dice la ley
Esto es otra cosa