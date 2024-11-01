edición general
9 meneos
13 clics
El juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos

El juez no descarta que García Ortiz haya cometido más delitos

Hurtado precisa que abrir juicio por revelación de secretos no implica "el sobreseimiento por otros delitos» de los que está acusado, como prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos

| etiquetas: garcía ortiz , hurtado , prevaricación
7 2 2 K 67 actualidad
15 comentarios
7 2 2 K 67 actualidad
Comentarios destacados:    
XtrMnIO #4 XtrMnIO
No descarta que haya devuelto las cintas al videoclub sin revobinar.

Pedirá al videoclub del barrio el registro de todas las cintas desde el año 1980.
8 K 79
XtrMnIO #8 XtrMnIO
#4 *reBobinar
1 K 25
ummon #11 ummon
#4 Hala exagerado....
Lo que está haciendo es contactar con absolutamente todos los profesores que ha tenido en su vida a ver si alguna vez lo pillaron copiando en un examen.
0 K 12
Kantinero #12 Kantinero
#4 Que mayor eres....:roll:
0 K 12
LuCiLu #5 LuCiLu
#2 debería haber algún indicio, entonces.

Un principio de prueba que permita abrir diligencias...

O eso es lo que dice la ley
2 K 24
denocinha #6 denocinha
#5 Pues así será
0 K 10
iIusion #7 iIusion
#6 Tal vez sí o tal vez no, pero cuando el río suena, patatas traigo
0 K 10
victorjba #10 victorjba
Si hay algún abogado (jaja) en la sala que me lo aclare: ¿en el juicio oral te pueden condenar por delitos por los que no has sido procesado?
0 K 20
LuCiLu #1 LuCiLu
¿ha cometido alguno?
1 K 18
denocinha #2 denocinha
#1 Aún no se sabe
0 K 10
Sandilo #13 Sandilo
#1 El juez ve indicio de delito y por eso lo imputa, después se juzga.
0 K 6
LuCiLu #15 LuCiLu
#13 eso debería ser, sí, con arreglo a la ley y con el límite de la ley.

Esto es otra cosa
0 K 11
#3 Pivorexico *
Se va hacer un Peinado ..
0 K 12
ummon #9 ummon
¿Cómo era eso de que eres inocente hasta que se pruebe lo contrario?
0 K 12
Sandilo #14 Sandilo
#9 Pues bien se lo podía aplicar la izquierda en general que no para de lanzar bulos contra Ayuso.
0 K 6

menéame