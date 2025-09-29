edición general
El juez manda a juicio a los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui por cohecho y organización criminal

La Audiencia Nacional les acusa de valerse de su cargo público para acceder a autoridades internacionales y conseguir contratos millonarios en Argelia a cambio de comisiones

estemenda #3 estemenda
Todo el PP es una organización criminal al más alto nivel.
#4 DonaldBlake
#3 Cualquier partido pequeño habría sido ilegalizado. Todos iguales, democracia plena, transición modélica, ...
OCLuis #7 OCLuis
#3 Pero gritan mucho y sobre todo conocen las razones que hacen crecer la indignación y el enfrentamiento entre los españoles. Su inutilidad para gobernar es solo comparable al conocimiento que tienen de la psicología humana y al control de la justicia y de los medios.
En el triángulo de las Bermudas desaparecen barcos y aviones, pero en el triángulo que forman los medios, la judicatura y los políticos del PP desaparece la razón y la decencia.
Ludovicio #5 Ludovicio
Me surge una pregunta:
¿A día de hoy, porqué cojones se iba a meter en el PP alguien que no tenga intención de robar?
#8 jjmf
#5 Una cuñada mía trabajó en un ayuntamiento gobernado por el PP y decía que el alcalde/esa era honrado. Hay de todo, aunque son casos aislados.
millanin #10 millanin
#8 Si entras en una organización criminal colaboras con el crimen.
#9 Galton
#5 Es que si no has robado, no te dejan entrar...
Spirito #1 Spirito
Vaya vaya con la Derecha Patria. ¿Quién podría imaginarlo?
Cehona #2 Cehona *
Ostras, no me pierdo el prime time de Vicente Vallés. El único preocupado en A3. No ha salido en ningún teleprónter.
alfre2 #11 alfre2
Shhh, callad!! No hay PAYUSADA diaria para desviar el tema, o Perrosanxe comiendo niños??
wata #6 wata
El de Aristegui todavía va dando lecciones. El gran aristócrata.
