más visitadas
4103
clics
Empresario en Perú provoca explosión y mueren cinco extorsionadores
5927
clics
"La frutera de Madrid", la canción que define a Ayuso
3734
clics
La ingeniera que ganó un reto de la NASA se queda sin premio: había "letra pequeña"
2876
clics
La forense a las víctimas de violación: "No se puede ir animando a los chavales para luego decirles que no"
3697
clics
Boicot a Israel desde el carrito de la compra
más votadas
634
Los jóvenes toman las calles de Marruecos en las mayores protestas de los últimos años: “No queremos el Mundial; queremos hospitales”
433
Colombia propone reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" tras el veto de Trump a Petro
476
Vox ocultó donaciones para Hermann Tertsch y así se salvó de otra sanción del Tribunal de Cuentas
388
La Justicia obliga a la Generalitat a revelar la identidad del cargo 'fantasma' que certificó la hora de llegada de Mazón al Cecopi
363
China respalda la solicitud de Palestina para unirse a los BRICS
publicadas
en cola
El juez manda a juicio a los exdiputados del PP De la Serna y Arístegui por cohecho y organización criminal
La Audiencia Nacional les acusa de valerse de su cargo público para acceder a autoridades internacionales y conseguir contratos millonarios en Argelia a cambio de comisiones
etiquetas
de la serna
arístegui
21
5
1
K
206
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
#3
estemenda
Todo el PP es una organización criminal al más alto nivel.
6
K
71
#4
DonaldBlake
#3
Cualquier partido pequeño habría sido ilegalizado. Todos iguales, democracia plena, transición modélica, ...
0
K
8
#7
OCLuis
#3
Pero gritan mucho y sobre todo conocen las razones que hacen crecer la indignación y el enfrentamiento entre los españoles. Su inutilidad para gobernar es solo comparable al conocimiento que tienen de la psicología humana y al control de la justicia y de los medios.
En el triángulo de las Bermudas desaparecen barcos y aviones, pero en el triángulo que forman los medios, la judicatura y los políticos del PP desaparece la razón y la decencia.
0
K
14
#5
Ludovicio
Me surge una pregunta:
¿A día de hoy, porqué cojones se iba a meter en el PP alguien que no tenga intención de robar?
1
K
20
#8
jjmf
#5
Una cuñada mía trabajó en un ayuntamiento gobernado por el PP y decía que el alcalde/esa era honrado. Hay de todo, aunque son casos aislados.
1
K
15
#10
millanin
#8
Si entras en una organización criminal colaboras con el crimen.
0
K
8
#9
Galton
#5
Es que si no has robado, no te dejan entrar...
0
K
9
#1
Spirito
Vaya vaya con la Derecha Patria. ¿Quién podría imaginarlo?
1
K
16
#2
Cehona
*
Ostras, no me pierdo el prime time de Vicente Vallés. El único preocupado en A3. No ha salido en ningún teleprónter.
0
K
15
#11
alfre2
Shhh, callad!! No hay PAYUSADA diaria para desviar el tema, o Perrosanxe comiendo niños??
0
K
12
#6
wata
El de Aristegui todavía va dando lecciones. El gran aristócrata.
0
K
10
En el triángulo de las Bermudas desaparecen barcos y aviones, pero en el triángulo que forman los medios, la judicatura y los políticos del PP desaparece la razón y la decencia.
¿A día de hoy, porqué cojones se iba a meter en el PP alguien que no tenga intención de robar?