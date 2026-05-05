Un juez israelí prorroga seis días más la detención de los activistas de la Flotilla Global Sumud

Un juez israelí prorrogó este martes seis días más la detención policial de los dos activistas de la Flotilla Global Sumud arrestados por Israel, el brasileño Thiago Ávila y el español-palestino Saif Abukeshek, para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por delitos de terrorismo. Los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 que fueron interceptados por su Ejército en aguas internacionales, llevan desde su arresto el pasado jueves en huelga de hambre y este martes comparecieron por segunda