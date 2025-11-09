El juez investiga si el capitán del Puerto de Valencia está relacionado con envíos de cocaína a Portugal

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge investiga si el capitán de la Guardia Civil del Puerto de Valencia, detenido en una causa de narcotráfico, está involucrado en dos envíos de droga desde Sudamérica a Leixoes, en Portugal. El mando Jesús Fernández Bolaño fue detenido en diciembre de 2024 por estar presuntamente relacionado con un alijo de 1.140 kilos de cocaína en la ciudad del Turia. En un reciente auto, De Jorge ha defendido que la causa se quede en la Audiencia Nacional.