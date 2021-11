El juez y el fiscal reiteran que el BBVA no aporta la documentación del caso Villarejo

El juez y el fiscal vuelven a demandar al BBVA que aporte toda la documentación del caso Villarejo. En un auto del pasado 4 de noviembre el juez del caso Manuel García Castellón reitera textualmente que los documentos aportados no son todos los requeridos y que por tanto el BBVA no ha cumplido con el requerimiento. “Pese a que BBVA alegue que ha cumplido con el aporte documental requerido, éste no es completo o pleno. En el informe del Ministerio Fiscal se expone que los documentos aportados no son todos los requeridos y que, en todo caso, se…