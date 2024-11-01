Juez federal levanta la suspensión de la administración Trump a un parque eólico marino casi terminado en la costa este de EEUU [ENG]

Un juez federal dictaminó el lunes que un proyecto eólico marino casi finalizado, detenido por la administración, puede reanudarse, lo que supone un revés para el presidente Donald Trump en su esfuerzo continuo por restringir esta incipiente industria. Las obras del proyecto Revolution Wind, casi terminado para Rhode Island y Connecticut, estaban paralizadas desde el 22 de agosto, cuando la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (Bureau of Ocean Energy Management) emitió una orden de suspensión alegando preocupaciones de seguridad nacional.
| etiquetas: juez federal , trump , orsted , ørsted , parque eólico
Para ellos, ninguna. Ya veremos qué pasa con quienes hacen cumplir la ley.
Realmente confío que esto no le salga gratis ni a él ni a EEUU.
"La orden de suspensión representa “un claro cambio de postura” por parte de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM), que anteriormente había certificado que el proyecto no implicaba riesgos para la seguridad nacional ni interferencias, señaló el juez Lamberth. El juez añadió que el carácter “arbitrario y caprichoso” de dicha acción no fue justificado por las razones adicionales que el gobierno proporcionó después de emitir la orden."… » ver todo el comentario