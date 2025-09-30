edición general
Un juez deniega demoler una cruz franquista alegando que aludir a Primo de Rivera o a los “mártires” no exalta la dictadura

El magistrado acepta la denuncia de Abogados Cristianos pese al acuerdo del pleno municipal de Dueñas (Palencia) para retirar el monumento.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
jueces nazis haciendo cosas nazis a instancias de abogados nazis.
Ankor #2 Ankor
Entonces, si voy con un tractor, le ato una cuerda y tiro de esto, sera un accidente.
karakol #4 karakol
La plataforma ultra llevó al juzgado que el pleno del Ayuntamiento de Dueñas aprobara la moción de Izquierda Unida (IU) —PSOE y PP se abstuvieron— para derribar el monumento.

El PSOE psoeando.
#3 Sacapuntas
La justicia, ¿del pueblo o del rey?
#5 Hoypuedeserungrandia
La ley de memoria histórica es una mierda con la que se limpia el culo todo el orbe fascista de este país, suma y sigue el cachondeo con esta judicatura que pide respeto pero que esta llena de ultra fascistas.
