10

21
clics
Un juez deniega demoler una cruz franquista alegando que aludir a Primo de Rivera o a los "mártires" no exalta la dictadura
El magistrado acepta la denuncia de Abogados Cristianos pese al acuerdo del pleno municipal de Dueñas (Palencia) para retirar el monumento.
|
etiquetas:
:
dueñas
,
palencia
,
cruz de los caídos
,
abogados cristianos
,
martires
5 comentarios
compartir
#1
HeilHynkel
jueces nazis haciendo cosas nazis a instancias de abogados nazis.
1
K
29
#2
Ankor
Entonces, si voy con un tractor, le ato una cuerda y tiro de esto, sera un accidente.
1
K
20
#4
karakol
La plataforma ultra llevó al juzgado que el pleno del Ayuntamiento de Dueñas aprobara la moción de Izquierda Unida (IU) —PSOE y PP se abstuvieron— para derribar el monumento.
El PSOE psoeando.
0
K
19
#3
Sacapuntas
La justicia, ¿del pueblo o del rey?
0
K
10
#5
Hoypuedeserungrandia
La ley de memoria histórica es una mierda con la que se limpia el culo todo el orbe fascista de este país, suma y sigue el cachondeo con esta judicatura que pide respeto pero que esta llena de ultra fascistas.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
El PSOE psoeando.