edición general
5 meneos
30 clics
El juez declara “nulo” el acuerdo del Pleno municipal de Vegadeo en el que se bajó el sueldo al alcalde

El juez declara “nulo” el acuerdo del Pleno municipal de Vegadeo en el que se bajó el sueldo al alcalde

Se estima el recurso contencioso-administrativo del regidor, César Álvarez, a quien la oposición redujo drásticamente el salario, en 2024, por seis votos frente a los cinco de sus compañeros socialistas

| etiquetas: asturias , alcalde , sueldo
4 1 0 K 48 politica
4 comentarios
4 1 0 K 48 politica
#4 concentrado
Normal que se declare nulo. Una cosa es bajarle el sueldo y otra bajarle el suelo para que se la pegue.
3 K 45
#3 Leclercia_adecarboxylata
Lo de bajarle el suelo al alcalde es algo muy bestia. Espero que esté bien.
3 K 43
Aokromes #2 Aokromes
como se nota que no era un alcalde del pp, si no, hubiese sido se duplica el sueldo.
0 K 10

menéame