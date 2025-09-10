edición general
El juez cita a declarar como investigados a los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud por los contratos con la sanidad privada

El juez que investiga los contratos sanitarios de emergencia adjudicados durante y después de la pandemia ha dado un impulso a la instrucción con la citación de los tres...

angelitoMagno
A ver en que acaba esto, aunque pinta mal para el gobierno de Moreno Bonilla. Y si se confirma, estaríamos hablando de un caso más grave que otros que reciben mucha más atención mediática.
